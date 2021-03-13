Как прошли похороны Лядовой: видео

Как прошли похороны Лядовой: видео
Людмила Лядова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Отпевание провели в Новодевичьем монастыре

В российской столице 13 марта прошла церемония прощания с Людмилой Лядовой – легендарным советским и российским композитором. Тело народной артистки РСФСР вынесли в этот же день из Новодевичьего монастыря, где прошло отпевание.

На опубликованных кадрах можно заметить, что гроб несут несколько мужчин. Торжественное шествие возглавляет человек, который держит в своих руках портрет заслуженного композитора. За ними следуют люди, почтившие на церемонии прощания покойную артистку своим присутствием.

Как отмечает "Пятый канал", прощание со знаменитой пианисткой прошло в Новодевичьем монастыре. Артистку должны похоронить на территории Кунцевского кладбища. 

Напомним, Лядова скончалась в одной из столичных больниц тремя днями ранее в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. В конце февраля у композитора госпитализировали с инфекцией, диагностировав у пациентки 75-процентное заражение легких.

Тогда же сообщалось, что знаменитость изначально была в отделении терапии, однако затем ее перевели в реанимационную. Артистку не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, а лишь подключили к кислородному концентратору.

Композитор снискала народную любовь не только из-за композиций, которые сочиняла для представителей отечественной эстрады, но также песен, которые выпускала для детей. Особую известность получили "Старый марш" и "Барабан". В огромном творческом активе у Лядовой насчитывается порядка 800 композиций.

Известно, что композитор пять раз выходила замуж, однако детей так и не родила.

Егор МАЛКОВ

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