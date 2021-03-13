Звезда "Бандитского Петербурга" наконец-то увидел близкого человека

Популярный российский актер театра и кино Дмитрий Певцов разместил в своем микроблоге трогательное фото с близким другом Алексеем Серебряковым. В кадре также "нарисовалась" супруга последнего, Мария.

Известно, что друзья знакомы уже больше 30 лет. А их дружба началась со съемок "Бандитского Петербурга". Криминальная драма и стала причиной народной популярности российских звезд. В настоящее время Серебряков проживает в Канаде, однако до сих поддерживает связь со старым другом.

На днях Певцов встретился с коллегой на одном из благотворительных аукционов, ради которого Алексей прилетел в Москву с супругой.

На своей странице в "Инстаграм" артист опубликовал подборку кадров с аукциона, который провели для оказания финансовой помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

"Давно не виделись. И вот встретились", – подписал публикацию Дмитрий в своем микроблоге.

Как отмечает сайт "Комсомольская правда", оба артиста не первый год занимаются благотворительностью. Несколькими годами ранее оба основали фонд для помощи сиротам вместе с другими звездами отечественного кино.

Певцов однажды заявил, что считает Серебрякова родным человеком из-за десятков лет общей профессиональной деятельности, знакомства и дружбы.

Сам Алексей живет в Канаде уже девять лет, воспитывая вместе с женой троих наследников. Пара усыновила двоих детей, у Марии также осталась дочка, рожденная в первом браке. Актер познакомился с супругой еще в 1980-е годы, когда она выступала танцовщицей. Впоследствии Мария вышла замуж за артиста и получила канадское гражданство. О россии артист говорит, в основном, в негативном ключе.