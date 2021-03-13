Новая ведущая "Время покажет" одной фразой успокоила бушующих гостей

Новая ведущая "Время покажет" одной фразой успокоила бушующих гостей
Фото: кадр youtube.com

Олеся Лосева, которая недавно ведет передачу "Время покажет" начала говорить по-немецки, когда приглашенные в студию специалисты перешли на крик. 

Разгоряченная беседа произошла между между журналистом Юрием Котом и немецким экспертом Маттиасом Улем. Кот начал обвинять Запад в лицемерии, указывая, что Штаты Евросоюз пытаются установить собственную диктатуру в других странах. Немец перевел дискуссию на личности, заявив, что журналист постоянно выступает с нападками на Запад и ничего больше. 

После этого мужчины начали ругаться и кричать друг на друга. Успокоить их решила Лосева, вмешавшись в разговор фразой сразу на двух языках, чтобы каждому было понятней. 

"Тихо! Уже непонятно. Начинается базар. Маттиас, entschuldigen Sie bitte (извините, пожалуйста)", – сказала она.

После этого эмоциональное обсуждение удалось успокоить и разрядить обстановку. 

Напомним, Олеся Лосева впервые появилась в эфире программы 11 января. Продюсеры решили переформатировать программу, добавив туда новых ведущих. 

Ранее в Сети появилось видео, на котором Артем Шейнин приструнил украинскую телеведущую. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость161664
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Ну покрайней мере она хоть наводит порядок в студии по сравнению с мадам Стриженовой ,которая ведёт программу как под наркотиками ,вечно возбуждённая
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