Олеся Лосева, которая недавно ведет передачу "Время покажет" начала говорить по-немецки, когда приглашенные в студию специалисты перешли на крик.

Разгоряченная беседа произошла между между журналистом Юрием Котом и немецким экспертом Маттиасом Улем. Кот начал обвинять Запад в лицемерии, указывая, что Штаты Евросоюз пытаются установить собственную диктатуру в других странах. Немец перевел дискуссию на личности, заявив, что журналист постоянно выступает с нападками на Запад и ничего больше.

После этого мужчины начали ругаться и кричать друг на друга. Успокоить их решила Лосева, вмешавшись в разговор фразой сразу на двух языках, чтобы каждому было понятней.

"Тихо! Уже непонятно. Начинается базар. Маттиас, entschuldigen Sie bitte (извините, пожалуйста)", – сказала она.

После этого эмоциональное обсуждение удалось успокоить и разрядить обстановку.

Напомним, Олеся Лосева впервые появилась в эфире программы 11 января. Продюсеры решили переформатировать программу, добавив туда новых ведущих.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Артем Шейнин приструнил украинскую телеведущую.