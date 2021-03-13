Актриса поразила народ своими откровениями

После развода между Харламовым и Асмус, артистам с кем только не приписывали роман. Юмориста подозревали в романтических отношениях с коллегой по сцене Яной Кошкиной – мол, она увела Гарика из семьи, а актрисе приписывали отношения с режиссером Алексеем Учителем. Оба слуха даже спустя долгое время никак не подтвердились. Бывшие супруги держат свою личную жизнь под замком, однако недавно Асмус намекнула, что может быть не одинока.

На своей странице в соцсетях она предложила поклоникам задать ей интересующие вопросы. Чаще всего у нее спрашивали, почему до сих пор актриса не завела отношения. Асмус заявила, что такие выводы строятся лишь на ее публикациях в соцсетях из театра и с ребенком, но реальной жизни не отражают.

"У меня встречный вопрос: по какому критерию вы сделали вывод, что я свободна? Я ни на что не намекаю, просто как по постам о театре или с ребёнком можно что-то понять? Хотя, о чем это я? Все же до сих думают, что сцена в "Тексте" была настоящей", – написала она.

Также Кристина Асмус поразила народ откровением, ответив на вопрос "В каком возрасте вы поняли, что красивая?". Артистка заявила, что это понимание пришло к ней только после развода с Гариком Харламовым. В комментариях люди сказали, что юморист неожиданно открылся как тиран и попросили актрису почаще делиться с ними подобными откровениями.

Ранее Асмус рассказала, что после развода Харламов на нее обижен.