Популярный в России комик из Белоруссии высмеял Лукашенко на Первом канале

Популярный в России комик из Белоруссии высмеял Лукашенко на Первом канале
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист спародировал президента страны

Известный юморист Слава Комиссаренко пришел в гости на шоу к Ивану Урганту. Комик во время визита высмеял белорусского президента Александра Лукашенко.

Напомним, Комиссаренко прославился благодаря стендапу на одном популярном российском шоу по ТВ. До этого он жил и выступал в Белоруссии. Во время проходящих в стране митингов после президентских выборов 2020 года в своих выступлениях нелестно шутил про Лукашенко. После комику запретили проводить концерты в Минске. 

Придя у Ивану Урганту, Слава рассказал, что в начале карьеры очень боялся прихода на свои выступления знаменитостей – в особенности, самого Ивана. Однако сейчас он "всех рад видеть" и совершенно не переживает на этот счет. Испытать проблемы он может только в том случае, если в зале окажется "Чык-чырык" – так белорус язвительно называет своего президента. 

Комиссаренко спародировал Лукашенко, представив, что тот пришел к нему на выступление со своим сыном Колей. 

"Коля, это про нас. Во мы даем!", – отыграл главу Белоруссии юморист.

Ранее в монологах Слава шутил ситуации, когда Лукашенко взял в руки автомат, выступление президента перед рабочими завода, и высмеивал ряд высказываний главы. Организаторы концертов Комиссаренко отмечают, что пока юморист не может выступать на родине из-за политических высказываний в общественном пространстве. Сам артист говорит, что останавливаться не будет, поскольку терять ему уже особо нечего. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость165369
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Гость165320
Урод и мерзавкц
Зацепило, чык-чирык?
Борис К.
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змагар
молодец настоящий белорус
Слава Комиссаренко выпячивает свое политическое восприятие через низкопробные насмешки, причем в кругу таких же как он сам. Содержание его монологов раскрывает не личность людей, которых выбрало большинство граждан, а его собственное понимание. Это его право, но пусть знает, что комики это политики и их критические взгляды воспринимаются не как шутка, а как гражданская позиция.
ГостьАндрей Виноградов
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И только ребёнок сказал: "А король то голый". Это классика жанра честной детской непосредственности. Перечитайте произведение, кто запамятовал. А холуев мне жаль: всю жизнь пресмыкаться...
Гость165353
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Пришлось узнать от вас, что в Беларуси он имеет популярность.
Николай.
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я этого популярного вижу впервые.
Гость164188
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Гость165320
Урод и мерзавкц
кто?
Гость165330
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Язык бы вырвать этому "белорусскому "комику !!!
гость 1
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Гость165320
Урод и мерзавкц
красава.
змагар
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Гость165320
Урод и мерзавкц
молодец настоящий белорус
Гость165320
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Урод и мерзавкц
1
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