Артист спародировал президента страны

Известный юморист Слава Комиссаренко пришел в гости на шоу к Ивану Урганту. Комик во время визита высмеял белорусского президента Александра Лукашенко.

Напомним, Комиссаренко прославился благодаря стендапу на одном популярном российском шоу по ТВ. До этого он жил и выступал в Белоруссии. Во время проходящих в стране митингов после президентских выборов 2020 года в своих выступлениях нелестно шутил про Лукашенко. После комику запретили проводить концерты в Минске.

Придя у Ивану Урганту, Слава рассказал, что в начале карьеры очень боялся прихода на свои выступления знаменитостей – в особенности, самого Ивана. Однако сейчас он "всех рад видеть" и совершенно не переживает на этот счет. Испытать проблемы он может только в том случае, если в зале окажется "Чык-чырык" – так белорус язвительно называет своего президента.

Комиссаренко спародировал Лукашенко, представив, что тот пришел к нему на выступление со своим сыном Колей.

"Коля, это про нас. Во мы даем!", – отыграл главу Белоруссии юморист.

Ранее в монологах Слава шутил ситуации, когда Лукашенко взял в руки автомат, выступление президента перед рабочими завода, и высмеивал ряд высказываний главы. Организаторы концертов Комиссаренко отмечают, что пока юморист не может выступать на родине из-за политических высказываний в общественном пространстве. Сам артист говорит, что останавливаться не будет, поскольку терять ему уже особо нечего.