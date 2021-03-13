Журналистке пообещали крупную сумму за встречу "с продолжением"

Российская телеведущая Ксения Собчак уже больше года замужем за театральным режиссером Константином Богомоловым. Однако по непонятной причине блогер получает странного рода предложения.

Так, недавно звезда "похвасталась" одним из поступивших сообщений, в котором один из незнакомцев предлагает ей круглую сумму, чтобы провести ночь с 39-летней журналисткой. На днях объявился таинственный "покупатель" по имени Сергей, который надеется увидеться со своим давним объектом вожделения за крупное денежное вознаграждение.

Так, исходя из публикации, фото которой было размещено в телеграм-канале "Кровавая барыня", незнакомец готов заплатить Ксении 10 тыс. долларов. Однако, "если все пойдет как надо", Сергей даже готов существенно увеличить ставки.

Представитель незнакомца добавил, что готов согласовать встречу – при соответствующей готовности самой Ксении.

Ведущая же отреагировала на поступившее предложение с юмором, заявив, что в какой-то степени ей даже "почти приятно", хотя когда-то подобное сообщение бы обидело журналистку.

"Главное, чтобы в 56 лет не появилось внутреннего желания согласиться", – отреагировала Ксения.

Не так давно Собчак вступила в перепалку с отечественным кинорежиссером Никитой Михалковым, заявив, что работы последнего явно оставляют желать лучшего. Так, по словам ведущей, кинокартины "Утомленные солнцем – 2" вместе с "Солнечным ударом" оказались провальными в российском прокате при странной смете. Режиссер в ответ вспомнил о законе за клевету в Сети, заявив, что журналистка толкает себя на непредвиденный риск.