Король эстрады планирует упокоиться рядом со своим другом

Довольные жизнью знаменитости не прочь иногда пошутить о собственных похоронах и завершении земного пути. Например, Филипп Киркоров завещал похоронить его в отделанном стразами гробу.



При этом "соседствовать" со знаменитым артистом должен его звездный товарищ – Киркоров объявил, что непременно желает упокоиться рядом с Николаем Басковым.

Исполнитель хитов "Цвет настроения синий", "Немного жаль" и других напомнил, что питает особую слабость к блестящим нарядам и украшениям. Так что в последний путь Киркоров завещал проводить его с блеском.

"У меня будет гроб из страз", – объявил Филипп в шоу "Ты не поверишь!"

Присутствовавший при этом заявлении Николай Басков расщедрился и предложил взять на себя все расходы по похоронам Киркорова. Судя по всему, знаменитый "золотой голос России" намерен покинуть этот мир позже, чем его не менее знаменитый друг.

Впрочем, позже Басков подчеркнул, что такие разговоры – всего лишь шутки. Он пожелал всем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

К слову, недавно стало известно, что Киркоров отказался выступать ближайший год. Поп-король отменил запланированные концерты.