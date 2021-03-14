Варлей устроила разборки с Зацепиным из-за хита "Кавказской пленницы"

Варлей устроила разборки с Зацепиным из-за хита "Кавказской пленницы"
Наталья Варлей. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка осталась недовольна решением композитора

Знаменитая советская актриса Наталья Варлей призналась, что многие десятилетия таит обиду на композитора Александра Зацепина. Причиной стало то, что последний заменил ее голос в ставшей культовой композиции "Песня про медведей". Не сдержав эмоций, Варлей повздорила на ток-шоу "Сегодня вечером" с Зацепиным.

Варлей пояснила, что уже записала звуковую дорожку и ее даже успели вставить в фильм. Однако под давлением Зацепина авторы киноленты поменяли фонограмму. В итоге исполнительницей одной из самых популярных песен Советского Союза стала певица Аида Ведищева.

Варлей же было объявлено, что Ведищева поет лучше нее. Наталью Владимировну такая ситуация сильно обидела, и она до сих пор считает, что Александр Сергеевич "украл" у нее песню.

Впрочем, 95-й летний композитор заверил, что все было совсем не так. Зацепин настаивает, что Ведищева первой записала звуковую дорожку, именно поэтому ее голос звучит в фильме. Свою версию скандального инцидента он озвучил на шоу "Сегодня вечером".

Кстати, сама Ведищева в "краже" обвиняет Варлей. Она считает, что артистка украла ее славу, так как культовая песня ассоциируется именно с актрисой, сыгравшей главную роль в "Кавказской пленнице".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как несчастный случай в цирке отразился на жизни Варлей. Опасный инцидент заставил актрису поменять прическу.

Ольга ФЕДОРОВА

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Разборки устраивают бандиты, а у обычных людей или интеллигентных не разборки, а разбирательства. Чёртовы неучи!
Гость165538
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