Рязанова тяжело переживает потерю единственного сына

В начале прошлого года не стало заслуженного артиста России Данилы Перова. Его мама, знаменитая советская и российская актриса Раиса Рязанова очень тяжело переносит страшный удар судьбы. Потеря любимого наследника буквально разбила знаменитость. На выручку в трудной ситуации пришел коллега по звездному цеху.



Артист Александр Мохов настоял на том, чтобы Раиса Ивановна, у которой есть невестка и внук, переехала жить к нему. Коллега звезды "Москва слезам не верит" вспоминает, что его тяжело ранил вид убитой горем артистки. Поэтому он сразу же решил забрать Рязанову к себе домой. При этом семейство Мохова с радостью приняло легендарную артистку. Супруга Ирина и четырехлетний наследник Матвей относятся к Раисе Ивановне, как к родной.

Рязанова в шоу "Ты не поверишь!" призналась, что даже не успела возразить решительно настроенному Мохову. Как только Александр увидел, как артистке плохо, он практически заставил звезду переехать в его семейный особняк.

К слову, прошлой осенью Раиса Рязанова призналась в десятилетнем романе с женатым мужчиной. Эти отношения стали причиной развода знаменитости с супругом Юрием Перовым.