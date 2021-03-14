Разрыдался: судьба обедневшего основателя "Ласкового мая" ужаснула Шатунова

Разрыдался: судьба обедневшего основателя "Ласкового мая" ужаснула Шатунова
Юрий Шатунов. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Известный певец не смог сдержать эмоции при виде тяжело передвигающегося музыканта

Накануне Юрий Шатунов встретился с человеком, который сделал из него звезду в 1980-х годах. Однако жизнь самого Сергея Кузнецова сложилась не так радужно, он прозябает в нищете и живет на одну лишь пенсию.

Один из основателей легендарной группы "Ласковый май" ушел из набирающего популярность музыкального коллектива спустя пару лет после запуска творческой деятельности группы. После этого Кузнецов начал прикладываться к бутылке.

На шоу "Привет, Андрей" он признался, что работа с Шатуновым стала самым лучшим периодом в его жизни. Пристрастие к алкоголю лишило Кузнецова денег. Сейчас он живет в Оренбурге вместе с 90-летней матерью. Семейство скромно разместилось в двухкомнатной квартире.

Когда любимец миллионов увидел своего благодетеля, он не смог сдержать слез. Шатунов сказал, что очень давно не встречался с Кузнецовым. При этом Юрий заявил, что все эти годы помогал ему финансово. По словам знаменитости, контракт обязывает его до конца жизни обеспечивать Кузнецова.

Кстати, на этой же программе Шатунов рассказал, как его лишили паспорта и заставили исколесить весь Советский Союз с концертами.

Ольга ФЕДОРОВА

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