Полностью разделись: Панкратов-Черный выдал пикантные детали съемок с Сотниковой

Полностью разделись: Панкратов-Черный выдал пикантные детали съемок с Сотниковой
Александр Панкратов-Черный. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ради эффектных кадров артисты избавились даже от нижнего белья

Постельная сцена из знаменитого фильма "Десять лет без права переписки" поразила многих зрителей уровнем своей откровенности. Главный герой киноленты Александр Панкратов-Черный спустя три десятка лет раскрыл "секрет" такого успеха. Оказалось, участники процесса были полностью оголены.

Артист вспомнил, как во время откровенной съемки режиссер выгнал всех, кроме оператора и самих героев: Александра Панкратова-Черного и его партнерши Веры Сотниковой.

"Режиссер требовал, чтобы снимались без трусов", – делится волнующими деталями 71-летний актер на шоу "Секрет на миллион".

В итоге молодые знаменитости самозабвенно предались съемочному процессу, меняя позиции. Однако в ходе работы оказалось, что обслуживающий персонал не смог отказать себе в удовольствии и остался подглядывать. Люди столпились сверху и в оба глаза смотрели на молодых артистов.

Александр Васильевич признался, что сам был шокирован таким развитием событий, однако сцену отсняли, и она заняла свое место среди самых знаменитых кинофрагментов.

Впрочем, расплачиваться за экстремальную откровенность Панкратову-Черному все же пришлось. На него не на шутку ополчилась собственная мать. Она пришла на премьеру в кинотеатр с подругами и чуть не сгорела от стыда.

К слову, на этом же шоу стало известно, что у Панкратова-Черного нашлась внебрачная дочь. Оказалось, знаменитый артист нередко ходил налево.

Ольга ФЕДОРОВА

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