Ради эффектных кадров артисты избавились даже от нижнего белья

Постельная сцена из знаменитого фильма "Десять лет без права переписки" поразила многих зрителей уровнем своей откровенности. Главный герой киноленты Александр Панкратов-Черный спустя три десятка лет раскрыл "секрет" такого успеха. Оказалось, участники процесса были полностью оголены.



Артист вспомнил, как во время откровенной съемки режиссер выгнал всех, кроме оператора и самих героев: Александра Панкратова-Черного и его партнерши Веры Сотниковой.

"Режиссер требовал, чтобы снимались без трусов", – делится волнующими деталями 71-летний актер на шоу "Секрет на миллион".

В итоге молодые знаменитости самозабвенно предались съемочному процессу, меняя позиции. Однако в ходе работы оказалось, что обслуживающий персонал не смог отказать себе в удовольствии и остался подглядывать. Люди столпились сверху и в оба глаза смотрели на молодых артистов.

Александр Васильевич признался, что сам был шокирован таким развитием событий, однако сцену отсняли, и она заняла свое место среди самых знаменитых кинофрагментов.

Впрочем, расплачиваться за экстремальную откровенность Панкратову-Черному все же пришлось. На него не на шутку ополчилась собственная мать. Она пришла на премьеру в кинотеатр с подругами и чуть не сгорела от стыда.

К слову, на этом же шоу стало известно, что у Панкратова-Черного нашлась внебрачная дочь. Оказалось, знаменитый артист нередко ходил налево.