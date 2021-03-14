По мнению россиянки, в этом деле не все чисто

Накануне прошло прощание с известным композитором Людмилой Лядовой. После смерти знаменитости стали вскрываться таинственные подробности ее личной жизни.



Так, в прессе недавно появилась информация о скоропостижной кончине ее пятого мужа Александра Кудряшова. Саксофонист был на 17 лет младше 95-летней супруги. Однако помощница Лядовой Галина Горбенко сомневается, что тот действительно покинул этот мир.

Приближенная к звездному семейству уверяет, что каких-либо весомых доказательств смерти музыканта нет. По словам Галины, некоторое время назад внучка Кудряшова увезла его в Самару. У мужчины была диагностирована онкология, и в последнее время ему было тяжело ходить. Горбенко сообщила, что в какой-то момент родственница саксофониста перестала выходить на связь, поэтому достоверных сведений о судьбе Кудряшова у нее нет.

При этом Горбенко возмутила организация прощания со знаменитым композитором. По мнению помощницы, все было сделано из рук вон плохо: Лядову не удостоили положенных почестей, а церемония прощания проходила в наполовину отремонтированном монастыре. Своим негодованием женщина поделилась с журналистами издания "СтарХит".

Ранее "Утро.ру" публиковало видеоролик с печального мероприятия.