Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Казалось бы, совсем недавно вся
страна наблюдала за громким бракоразводным процессом певицы Пелагеи и ее
супруга хоккеиста Ивана Телегина. Однако со временем страсти улеглись, и теперь
сама артистка спокойно подшучивает над развалом семьи.
Курьезный случай произошел в очередном выпуске музыкального шоу "Точь-в точь". Ведущий телепередачи Александр Олешко обратился к Пелагее, которая занимается судейством конкурса. Он перечислил имена, которыми называют знаменитость: Полина, Поля, Пелагея. При этом Олешко заинтересовало, что же на самом деле значится в паспорте певицы.
"Пелагея Сергеевна. Фамилии только меняются, знаешь", – блеснула остроумием звезда эстрады.
Олешко решил поддержать тему любовных отношений, которые зачастую заканчиваются разрывом. Он припомнил знаменитую фразу Людмилы Гурченко, в которой она признается в том, что всегда мечтала видеть одну единственную и чистую любовь – да только объекты периодически менялись.
"Это сезонное, знаешь", – с юмором ответила Пелагея.
Кстати, от отношений с хоккеистом у певицы подрастает дочка Таисия. В начале года Пелагея поделилась праздничным видео с наследницей. К слову, этот брак был вторым для знаменитости. До этого она была замужем за режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем.
Рост цен на нефть положительно влияет на курс валют
Президент Белоруссии уверяет, что никакого "золотого дна" у него нет