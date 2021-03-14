Артистка с юмором вспоминает о прошлых влюбленностях

Казалось бы, совсем недавно вся страна наблюдала за громким бракоразводным процессом певицы Пелагеи и ее супруга хоккеиста Ивана Телегина. Однако со временем страсти улеглись, и теперь сама артистка спокойно подшучивает над развалом семьи.



Курьезный случай произошел в очередном выпуске музыкального шоу "Точь-в точь". Ведущий телепередачи Александр Олешко обратился к Пелагее, которая занимается судейством конкурса. Он перечислил имена, которыми называют знаменитость: Полина, Поля, Пелагея. При этом Олешко заинтересовало, что же на самом деле значится в паспорте певицы.

"Пелагея Сергеевна. Фамилии только меняются, знаешь", – блеснула остроумием звезда эстрады.

Олешко решил поддержать тему любовных отношений, которые зачастую заканчиваются разрывом. Он припомнил знаменитую фразу Людмилы Гурченко, в которой она признается в том, что всегда мечтала видеть одну единственную и чистую любовь – да только объекты периодически менялись.

"Это сезонное, знаешь", – с юмором ответила Пелагея.

Кстати, от отношений с хоккеистом у певицы подрастает дочка Таисия. В начале года Пелагея поделилась праздничным видео с наследницей. К слову, этот брак был вторым для знаменитости. До этого она была замужем за режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем.