Актеру пришлось говорить коллегам неправду, чтобы не выдать себя

В новом выпуске шоу "Маска" программу покинул Банан. Члены жюри считали, что в костюме скрывается Александр Буйнов. На самом деле оказалось, что на сцену выходил Юрий Стоянов. Артист признался, что обманывал коллег по цеху.

Филипп Киркоров предполагал, что Банан – это Александр Буйнов. А вот Тимур Родригез правильно считал, что под маской скрывается Стоянов.

Юморист после разоблачения рассказал, что специально пел под Буйнова после первых предположений о том, что это может быть он. Стоянов добавил, что несколько раз соврал членам жюри, хоть король поп-музыки и просил не обманывать их.

"Два раза я соврал там, где нельзя было врать. Регине однажды соврал. И еще Тимуру, когда он спросил, не снимался ли я со своим другом в знаменитой юмористической передаче, ответил: "Нет". И я не соврал, Тимур. Я в ней жил!"

– передает издание "Собеседник", которое до выхода выпуска узнало подробности съемок.

То же издание рассказало, что Киркоров едва не покинул съемки. Перед тем, как Стоянов снял маску, певец настаивал на то, что это Буйнов, что вызвало споры с другими членами жюри. Разозлившись Киркоров пригрозил уйти. При это, по слухам, съемки шоу тяжело даются певцу, поэтому не исключено, что в следующем сезоне его не будет.

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