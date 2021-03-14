"Взгляд другой": жену Меладзе заподозрили в беременности

"Взгляд другой": жену Меладзе заподозрили в беременности
Альбина Джанабаева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-солистка "ВИА Гры" заинтриговала поклонников свежими фото

Альбина Джанабаева крайне редко публикует в "Инстаграм" смелые кадры. Однако супруга Валерия Меладзе решила порадовать поклонников пикантными фото на выходных. Впрочем, некоторые фанаты, глядя на снимки, пришли к выводу, что артистка находится в интересном положении. 

Певица выложила в соцсеть фото, на которых позирует в чувственном образе. Джанабаева снялась в слитом купальнике, поверх которого накинула пальто. Образ артистка дополнила стильными босоножками и черными колготками. Верхнюю одежду звезда не застегнула, что позволило поклонникам рассмотреть ее стройную фигуру. 

"Двое во Вселенной, но с одной душой...Мы так крепко связаны с тобой",

– загадочно подписала снимки Джанабаева, намекнув, что скоро выпустит новую композицию или клип. 

Фанаты осыпали красавицу комплиментами. 

"Какая же вы изящная и красивая! Настоящая девочка-девочка!", "Ух, женщина огонь", "Какая же вы роскошная", "Очаровательная девушка", – восхитились интернет-пользователи.

Некоторые же обратили внимание на талию Джанабаевой и предположили, что она ждет третьего ребенка. 

"Почему-то ощущение, что Вы в положении. Такая особенная, взгляд другой", "Вы в положении?", "В ожидании малыша", – отметили подписчики. 

Ранее Джанабаева, которая старается не рассказывать о своей семье и демонстрировать домашние кадры, неожиданно для поклонников показала своего младшего сына от Меладзе. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Доллар упадет до 70 рублей: эксперт дал прогноз на весну

Рост цен на нефть положительно влияет на курс валют

Назарбаев подарил: Лукашенко прояснил слухи о своей роскоши

Президент Белоруссии уверяет, что никакого "золотого дна" у него нет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей