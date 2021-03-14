Экс-солистка "ВИА Гры" заинтриговала поклонников свежими фото

Альбина Джанабаева крайне редко публикует в "Инстаграм" смелые кадры. Однако супруга Валерия Меладзе решила порадовать поклонников пикантными фото на выходных. Впрочем, некоторые фанаты, глядя на снимки, пришли к выводу, что артистка находится в интересном положении.

Певица выложила в соцсеть фото, на которых позирует в чувственном образе. Джанабаева снялась в слитом купальнике, поверх которого накинула пальто. Образ артистка дополнила стильными босоножками и черными колготками. Верхнюю одежду звезда не застегнула, что позволило поклонникам рассмотреть ее стройную фигуру.

"Двое во Вселенной, но с одной душой...Мы так крепко связаны с тобой",

– загадочно подписала снимки Джанабаева, намекнув, что скоро выпустит новую композицию или клип.

Фанаты осыпали красавицу комплиментами.

"Какая же вы изящная и красивая! Настоящая девочка-девочка!", "Ух, женщина огонь", "Какая же вы роскошная", "Очаровательная девушка", – восхитились интернет-пользователи.

Некоторые же обратили внимание на талию Джанабаевой и предположили, что она ждет третьего ребенка.

"Почему-то ощущение, что Вы в положении. Такая особенная, взгляд другой", "Вы в положении?", "В ожидании малыша", – отметили подписчики.

Ранее Джанабаева, которая старается не рассказывать о своей семье и демонстрировать домашние кадры, неожиданно для поклонников показала своего младшего сына от Меладзе.