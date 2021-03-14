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Альбина Джанабаева крайне редко публикует в "Инстаграм" смелые кадры. Однако супруга Валерия Меладзе решила порадовать поклонников пикантными фото на выходных. Впрочем, некоторые фанаты, глядя на снимки, пришли к выводу, что артистка находится в интересном положении.
Певица выложила в соцсеть фото, на которых позирует в чувственном образе. Джанабаева снялась в слитом купальнике, поверх которого накинула пальто. Образ артистка дополнила стильными босоножками и черными колготками. Верхнюю одежду звезда не застегнула, что позволило поклонникам рассмотреть ее стройную фигуру.
"Двое во Вселенной, но с одной душой...Мы так крепко связаны с тобой",
– загадочно подписала снимки Джанабаева, намекнув, что скоро выпустит новую композицию или клип.
Фанаты осыпали красавицу комплиментами.
"Какая же вы изящная и красивая! Настоящая девочка-девочка!", "Ух, женщина огонь", "Какая же вы роскошная", "Очаровательная девушка", – восхитились интернет-пользователи.
Некоторые же обратили внимание на талию Джанабаевой и предположили, что она ждет третьего ребенка.
"Почему-то ощущение, что Вы в положении. Такая особенная, взгляд другой", "Вы в положении?", "В ожидании малыша", – отметили подписчики.
Ранее Джанабаева, которая старается не рассказывать о своей семье и демонстрировать домашние кадры, неожиданно для поклонников показала своего младшего сына от Меладзе.
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