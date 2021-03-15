Наследник актера вышел в свет со своей невестой

На днях в честь 80-летия Андрея Миронова была открыта выставка костюмов и реквизитов народного артиста. Гости мероприятия могли лицезреть и поистине уникальные экспонаты, например, пластинки мировых звезд джаза, которые актер привозил из командировок. На выставке был замечен и внук артиста Андрей, который появился в компании своей гражданской жены Ксении.

Молодой человек закончил Театральный институт Бориса Щукина, а сейчас уже во всю снимается в кино и играет на сцене Театра им. Вахтангова. Скоро, например, выходит картина "Так называемая любовь", где сын Марии Мироновой и режиссера Антона Яковлева сыграл главную роль.

Беседуя с журналистам, внук Миронова рассказал и о своей спутнице. Пара познакомилась более 10 лет назад во время учебы в МГГУ. Андрей и Ксения уже шесть лет живут под одной крышей, однако официально свои отношения пока не узаконили.

Не так давно актер сделал предложение, но торжество пришлось перенести из-за смерти Екатерины Градовой – бабушки Андрея. Похоже, что перенос свадьбы не очень обрадовал мать Ксении, которая намекает паре, что пора бы уже рожать детей.

Роды, кстати, мама Ксении планирует принимать сама, ведь уже около 24 лет работает акушером-гинекологом, пишет "Экспресс газета". Только вот Андрей и Ксения, похоже, родителями становиться не спешат, потому что считают, что это может помешать их карьере.

Ранее стало известно, почему Андрей Миронов отказался от главной роли в фильме "Где находится нофелет?"