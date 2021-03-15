Меладзе станет отцом в шестой раз: фото

Супруга артиста показала округлившийся живот

Альбина Джанабаева станет мамой в третий раз. Артистка готовится родить Валерию Меладзе ребенка. Певица опубликовала на своей странице новое фото, подтвердив, что находится в положении.

На фотографии экс-солистка "ВИА Гры" запечатлена в обтягивающем черном платье, которое красиво подчеркнуло ее уже заметно округлившийся живот.

"В ожидании",

– подписала снимок Джанабаева.

В комментариях приятно удивленные поклонники тут же принялись поздравлять певицу и ее супруга Валерия Меладзе с столь радостным событием. "Какое счастье!", "Альбина, какая вы умница! Радость! Пусть все будет легко!", "Вот это новость", "Ух ты! Поздравляю!", "Это самое прекрасное, что может быть", – написали под фото.

Многие, кстати, предположили, что Меладзе и Джанабаева ждут девочку.

Слухи о беременности певицы появились еще накануне, когда знаменитость опубликовала фото в черном боди, прикрыв живот объемным пальто. Поклонники отметили, что у Джанабаевой изменился взгляд, да и выглядеть она будто стала по-другому.



