Меладзе станет отцом в шестой раз: фото

Меладзе станет отцом в шестой раз: фото
Валерий Меладзе. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга артиста показала округлившийся живот

Альбина Джанабаева станет мамой в третий раз. Артистка готовится родить Валерию Меладзе ребенка. Певица опубликовала на своей странице новое фото, подтвердив, что находится в положении. 

На фотографии экс-солистка "ВИА Гры" запечатлена в обтягивающем черном платье, которое красиво подчеркнуло ее уже заметно округлившийся живот. 

"В ожидании", 

– подписала снимок Джанабаева.


В комментариях приятно удивленные поклонники тут же принялись поздравлять певицу и ее супруга Валерия Меладзе с столь радостным событием. "Какое счастье!", "Альбина, какая вы умница! Радость! Пусть все будет легко!", "Вот это новость", "Ух ты! Поздравляю!", "Это самое прекрасное, что может быть", – написали под фото. 

Многие, кстати, предположили, что Меладзе и Джанабаева ждут девочку. 

Слухи о беременности певицы появились еще накануне, когда знаменитость опубликовала фото в черном боди, прикрыв живот объемным пальто. Поклонники отметили, что у Джанабаевой изменился взгляд, да и выглядеть она будто стала по-другому.


Юлия МИХАЙЛОВА

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