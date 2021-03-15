Брак артистов разрушила влюбленность актрисы в другого мужчину

Дарья Повереннова и Александр Жигалкин прожили в браке 10 лет. Актриса подарила своему супругу дочь Полину. Казалось, что все было хорошо, однако в один день актриса поняла, что влюбилась в другого мужчину, поэтому подала на развод.

С Жигалкиным артистка познакомилась во время учебы в университете. Актер учился курсом старше. О браке с отцом своей дочери Дарья вспоминает с трепетом и нежностью.

"Я сразу захотела от него ребенка. Именно от этого человека. Он сказал, что наша дочь ни в чем не будет нуждаться. Это меня мотивировало",

– поделилась актриса в эфире передачи "Судьба человека".

Однако в один момент, как это обычно и бывает, страсть поутихла. Именно в этот момент в жизни Поверенновой появился Валерий Николаев, в которого актриса тут же влюбилась. Чувства были настолько сильными, что Дарья тут же приняла решение разводиться.

У них с Жигалкиным состоялся очень непростой разговор, в ходе которого она честно призналась, что полюбила другого.

"Жестко с ним поговорила. Он принял это через ужасную боль",

– призналась Повереннова Борису Корчевникову.

В отношениях с Николаевым актриса состояла 2 года. После этого звезды разошлись. В феврале этого года Повереннова вышла замуж за Андрея Шаронова, с которым до этого встречалась около 8 лет.