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10 марта не стало Людмилы Лядовой. Пианистка скончалась на 96-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Сейчас родственникам и близким певицы предстоит разобраться с ее наследством, а в особенности с квартирой в самом сердце столицы.
Первым свое негодование высказал единственный крестник Лядовой Юлиан. Возмущаться артист начал еще после окончания прощальной службы. Мужчина рассказал журналистам, что его крестная мама сильно изменилась, когда в ее жизни появился некий "добродетель" Дворовенко.
По словам Юлиана, с 2016 года Лядова оборвала контакты со всеми, в том числе и с ним. Артист уверяет, что во всем виноваты "черные" риэлторы, которые захотели заполучить ее квартиру стоимостью 80 миллионов рублей.
"Про это все говорят, и я тоже не стану молчать, ведь непонятно что происходит",
– негодует Юлиан.
Он не понимает, как Лядова могла переписать квартиру на чужого ей человека. При этом эти люди специально развели композитора с Александром Кудряшовым, с которым она прожила в браке 40 лет. Это было сделано для того, чтобы выписать мужчину из квартиры. О смерти супруга, которого не стало год назад, Лядовой тоже никто не сообщил, пишут "Дни.ру".
Разбираться родные и близкие пианистки продолжат уже в эфире ток-шоу. Примечательно, что композитор пять раз была замужем, но детей у нее не было.
Напомним, что Людмилу Лядову похоронили 13 марта на Кунцевском кладбище.
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