Как уверяет Юлиан, пианистка переписала недвижимость на чужого человека

10 марта не стало Людмилы Лядовой. Пианистка скончалась на 96-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Сейчас родственникам и близким певицы предстоит разобраться с ее наследством, а в особенности с квартирой в самом сердце столицы.

Первым свое негодование высказал единственный крестник Лядовой Юлиан. Возмущаться артист начал еще после окончания прощальной службы. Мужчина рассказал журналистам, что его крестная мама сильно изменилась, когда в ее жизни появился некий "добродетель" Дворовенко.

По словам Юлиана, с 2016 года Лядова оборвала контакты со всеми, в том числе и с ним. Артист уверяет, что во всем виноваты "черные" риэлторы, которые захотели заполучить ее квартиру стоимостью 80 миллионов рублей.

"Про это все говорят, и я тоже не стану молчать, ведь непонятно что происходит",

– негодует Юлиан.

Он не понимает, как Лядова могла переписать квартиру на чужого ей человека. При этом эти люди специально развели композитора с Александром Кудряшовым, с которым она прожила в браке 40 лет. Это было сделано для того, чтобы выписать мужчину из квартиры. О смерти супруга, которого не стало год назад, Лядовой тоже никто не сообщил, пишут "Дни.ру".

Разбираться родные и близкие пианистки продолжат уже в эфире ток-шоу. Примечательно, что композитор пять раз была замужем, но детей у нее не было.

Напомним, что Людмилу Лядову похоронили 13 марта на Кунцевском кладбище.