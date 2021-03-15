Появились подробности состояния наркозависимой дочери Малафеева

Появились подробности состояния наркозависимой дочери Малафеева
Вячеслав Малафеев. Фото: Nataliya Kondratenko/Russian Look/www.globallookpress.com
Подросток старается побороть пагубные привычки

Многие россияне с участием следят за развитием семейной драмы бывшего вратаря футбольного клуба "Зенит" Вячеслава Малафеева. Его малолетняя дочь Ксения пристрастилась к наркотическим веществам, после чего загремела в реабилитационный центр. Последними новостями о здоровье звездной наследницы поделилась жена футболиста Екатерина.

Ксения находится в специальном учреждении чуть больше месяца. На долю юной наследницы знаменитого спортсмена выпало немало испытаний. Будучи подростком, она страдала от анорексии. Потом дурное влияние окружающих привело девушку к запрещенным препаратам. Сейчас она старается вернуться к нормальной жизни при помощи профильных специалистов.

Как рассказала Екатерина Малафеева, в состоянии 17-летней Ксении наметился серьезный прогресс. За долгое время женщина наконец-то смогла нормально пообщаться с ребенком и услышать от нее вразумительные речи о жизни. Ксения стала размышлять о своей судьбе и будущем. Она активно занимается йогой, танцами, вместе с другими пациентами готовит интересные блюда и участвует в творческих мероприятиях, передает "Пятый канал".

На своей странице в "Инстаграм" Малафеева подчеркнула, что времени прошло немного, однако позитивные тенденции вселяют в звездное семейство оптимизм.

Напомним, Екатерина Малафеева является второй женой футболиста. Женщина официально усыновила двух детей Малафеева от первого брака – Ксению и Максима.

Ольга ФЕДОРОВА

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