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Многие россияне с участием следят
за развитием семейной драмы бывшего вратаря футбольного клуба "Зенит" Вячеслава
Малафеева. Его малолетняя дочь Ксения пристрастилась к наркотическим веществам,
после чего загремела в реабилитационный центр. Последними новостями о здоровье
звездной наследницы поделилась жена футболиста Екатерина.
Ксения находится в специальном учреждении чуть больше месяца. На долю юной наследницы знаменитого спортсмена выпало немало испытаний. Будучи подростком, она страдала от анорексии. Потом дурное влияние окружающих привело девушку к запрещенным препаратам. Сейчас она старается вернуться к нормальной жизни при помощи профильных специалистов.
Как рассказала Екатерина Малафеева, в состоянии 17-летней Ксении наметился серьезный прогресс. За долгое время женщина наконец-то смогла нормально пообщаться с ребенком и услышать от нее вразумительные речи о жизни. Ксения стала размышлять о своей судьбе и будущем. Она активно занимается йогой, танцами, вместе с другими пациентами готовит интересные блюда и участвует в творческих мероприятиях, передает "Пятый канал".
На своей странице в "Инстаграм" Малафеева подчеркнула, что времени прошло немного, однако позитивные тенденции вселяют в звездное семейство оптимизм.
Напомним, Екатерина Малафеева является второй женой футболиста. Женщина официально усыновила двух детей Малафеева от первого брака – Ксению и Максима.
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