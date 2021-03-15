Артист повздорил с другими членами жюри

В минувшие выходные зрители узнали, кто скрывается под костюмом Банана в шоу "Маска". И в этот раз тоже не обошлось без скандалов.

Члены жюри стали обсуждать, кто же мог выступать на сцене в костюме Банана. Король эстрады уверял, что за маской скрывается Александр Буйнов, Регина Тодоренко решила, что на сцене стоит Алексей Кортнев, а Тимур Родригес предположил, что Банан – это актер Юрий Стоянов.

Похоже, что артисты слишком увлеклись, поэтому простое обсуждение переросло в ожесточенный спор.

"Какие вы злые, уйду я от вас",

– обиделся Киркоров. После этих слов в зале наступила гробовая тишина.

По слухам, артисту очень непросто даются съемки в "Маске", поэтому не исключено, что уже в следующем сезоне зрители не увидят Киркорова в кресле жюри, пишет "Собеседник". Особенно тяжело поп-король переживал скандальный уход певицы Азизы, которая выступала в костюме Пингвина.

В итоге прав оказался Тимур Родригес, ведь за костюмом Банана действительно скрывался Юрий Стоянов.

Кстати, актер признался, что специально обманывал жюри и зрителей. Артист пел под Буйнова, а затем и вовсе солгал, отвечая на вопросы Регины Тодоренко и Тимура Родригеса. Так, певец предположил, что Банан снимался со своим другом в юмористической передаче, однако Стоянов ответил, что такого не было.