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В минувшие выходные зрители узнали, кто скрывается под костюмом Банана в шоу "Маска". И в этот раз тоже не обошлось без скандалов.
Члены жюри стали обсуждать, кто же мог выступать на сцене в костюме Банана. Король эстрады уверял, что за маской скрывается Александр Буйнов, Регина Тодоренко решила, что на сцене стоит Алексей Кортнев, а Тимур Родригес предположил, что Банан – это актер Юрий Стоянов.
Похоже, что артисты слишком увлеклись, поэтому простое обсуждение переросло в ожесточенный спор.
"Какие вы злые, уйду я от вас",
– обиделся Киркоров. После этих слов в зале наступила гробовая тишина.
По слухам, артисту очень непросто даются съемки в "Маске", поэтому не исключено, что уже в следующем сезоне зрители не увидят Киркорова в кресле жюри, пишет "Собеседник". Особенно тяжело поп-король переживал скандальный уход певицы Азизы, которая выступала в костюме Пингвина.
В итоге прав оказался Тимур Родригес, ведь за костюмом Банана действительно скрывался Юрий Стоянов.
Кстати, актер признался, что специально обманывал жюри и зрителей. Артист пел под Буйнова, а затем и вовсе солгал, отвечая на вопросы Регины Тодоренко и Тимура Родригеса. Так, певец предположил, что Банан снимался со своим другом в юмористической передаче, однако Стоянов ответил, что такого не было.
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