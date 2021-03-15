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Известный российский шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев не просто женился. Он повел молодую любимую – Леру Куденкову – под венец, о чем рассказал сам.
Кулинар сообщил о таинстве и свадьбе в Тамани – на родине избранницы. И добавил, что они отправились туда, чтобы доказать родным и близким невесты истинность своих чувств.
Венчание проходило в узком кругу. Зато свадьба "пела и плясала", как подобает – по местным, казачьим, традициям.
После чего счастливые супруги умчались на Мальдивы – отдыхать от пиршества. Как все проходило, еще покажет телевидение, отмечают "7 дней".
Константин Ивлев женился на Лере Куденковой, которая младше его почти на 20 лет, в феврале. Еще до свадьбы молодую избранницу ведущего "На ножах" всячески ругали в Сети, обвиняя в разрушении семьи телеповара. Но она не боится "сгореть в аду", что не раз давала понять злопыхателям.
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