После таинства супруги умчались на Мальдивы

Известный российский шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев не просто женился. Он повел молодую любимую – Леру Куденкову – под венец, о чем рассказал сам.

Кулинар сообщил о таинстве и свадьбе в Тамани – на родине избранницы. И добавил, что они отправились туда, чтобы доказать родным и близким невесты истинность своих чувств.

Венчание проходило в узком кругу. Зато свадьба "пела и плясала", как подобает – по местным, казачьим, традициям.

После чего счастливые супруги умчались на Мальдивы – отдыхать от пиршества. Как все проходило, еще покажет телевидение, отмечают "7 дней".

Константин Ивлев женился на Лере Куденковой, которая младше его почти на 20 лет, в феврале. Еще до свадьбы молодую избранницу ведущего "На ножах" всячески ругали в Сети, обвиняя в разрушении семьи телеповара. Но она не боится "сгореть в аду", что не раз давала понять злопыхателям.