Известный телеведущий Ивлев обвенчался с молодой женой

После таинства супруги умчались на Мальдивы

Известный российский шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев не просто женился. Он повел молодую любимую – Леру Куденкову – под венец, о чем рассказал сам.

Кулинар сообщил о таинстве и свадьбе в Тамани – на родине избранницы. И добавил, что они отправились туда, чтобы доказать родным и близким невесты  истинность своих чувств.

Венчание проходило в узком кругу. Зато свадьба "пела и плясала", как подобает – по местным, казачьим, традициям.

После чего счастливые супруги умчались на Мальдивы – отдыхать от пиршества. Как все проходило, еще покажет телевидение, отмечают "7 дней".

Константин Ивлев женился на Лере Куденковой, которая младше его почти на 20 лет, в феврале. Еще до свадьбы молодую избранницу ведущего "На ножах" всячески ругали в Сети, обвиняя в разрушении семьи телеповара. Но она не боится "сгореть в аду", что не раз давала понять злопыхателям.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

В Латвии рассказали о "беспределе" в школе из-за русского языка

Новая преподавательница выдвинула странные требования детям

Постпред при Совете Европы оценил последствия выхода России из Организации

Без РФ Организация утратит свое значение на континенте и в мире

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей