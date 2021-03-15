"Зажигалочка": певица Максим опубликовала откровенное видео

"Зажигалочка": певица Максим опубликовала откровенное видео
МакSим. Фото: Пресс-служба
Артистка восхитила публику идеальными формами

Судя по всему, певица Максим решила стремительным рывком вернуться в медийное поле. После тяжелой аварии она залегла на дно, где восстанавливалась. Теперь знаменитость активно ходит по телешоу. А накануне и вовсе побаловала многочисленную армию фанатов откровенным видеороликом.

Певица опубликовала на своей странице в "Инстаграм" кадры, на которых позирует в разных образах. Так, в самом пикантном варианте девушка ограничилась облегающими джинсами с завышенной талией – больше на ней нет ничего. Максим прикрывает наиболее выдающиеся части тела руками, однако активно демонстрирует поклонникам линии стройной спины.

Также артистка покрасовалась перед фанатами в коротком спортивном топе, а позже в образе томной девушки в очках. Соблазнительное действо сопровождалось зажигательной музыкой.

"Весна!" – коротко подписала провокационный ролик знаменитость.

Как и ожидалось, фанаты Марины Максимовой пришли в восторг от свежего и откровенного видеоряда. Они засыпали свою любимицу комплиментами.

"Марина, ты нереально шикарная и горячая! Красотка, фигура просто бесподобная!", "Оу, слишком", "Очень завораживает. Вы сказочно шикарны, Марина", "Огонь, зажигалочка", "Невероятно шикарна", "Полегче! Какая стройненькая", – пишут восхищенные комментаторы.

Некоторые также отметили, что несмотря на откровенность кадров, видео получилось ненавязчивым и эстетичным.

Ольга ФЕДОРОВА

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