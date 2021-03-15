Телеведущая провела выходные в кругу семьи

В прошлом году мама Леры Кудрявцевой перенесла инсульт. Телеведущая очень пережевала из-за этого, но, кажется, сейчас опасность миновала.

Минувшее воскресенье ведущая шоу "Секрет на миллион" провела в компании самых близких: мамы, сестры и дочери. Фотографии с семейного торжества Кудрявцева опубликовала в своем "Инстаграме", не забыв показать поклонникам, как сейчас выглядит ее мама.

На свежем снимке Александра Ивановна сидит за столом в яркой рубашке, улыбается и выглядит очень свежо. В комментариях подписчики тут же принялись спрашивать, как себя чувствует мама телеведущей.

"Ничего, восстанавливаемся",

– коротко и ясно ответила Кудрявцева.

Под публикацией также пожелали Александре Ивановне здоровья, отметив, что она хорошо выглядит. "Здоровья маме", "Лера, это ваша мама? Ну красавица!", "Счастье! Маме крепкого здоровья!", "Очень рада видеть вашу маму", "Какая мама красавица!" – написали фолловеры Леры.

Напомним, что в прошлом году Александра Ивановна перенесла инсульт. Родительница Кудрявцевой уехала в Алушту, однако перед концертом, на который она собиралась пойти, ей стало плохо.

На тот момент телеведущая была не в России. По возвращении знаменитость перевезла маму в Москву, где Александра Ивановна продолжила проходить курс реабилитации.