"Больше никогда": Воля получил от Утяшевой неожиданный подарок на день рождения

"Больше никогда": Воля получил от Утяшевой неожиданный подарок на день рождения
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Комик высоко оценил старания супруги

В минувшее воскресенье Павел Воля отметил 42 года. Праздник в этот раз решили отметить в Арабских Эмиратах. Этот день рождения известному комику запомнится неожиданным сюрпризом, которым его порадовала супруга. Ляйсан Утяшева подарила резиденту Comedy Club прыжок с парашютом. Фотографиями с празднования торжества гимнастка поделилась в своем "Инстаграме".

"Это всегда счастье видеть, что ты радуешься, как ребёнок!" – подчеркнула супруга Павла Воли.

Темой праздника, по ее словам, стала высота. Весьма символичный прыжок именинника с парашютом с высоты в 4 километра стал кульминацией торжества. Праздник продолжился в кругу семьи и друзей в "самом высоком и лучшем ресторане мира" в Дубае.

Прыжок именинника был запечатлен на видео – и видно, что резидент Comedy Club переполнен эмоциями. Он поделился своими впечатлениями и подчеркнул, что ему повезло с инструкторами. "Лясь, спасибо тебе за этот сюрприз… спасибо… Больше никогда таких сюрпризов!" - пошутил восхищенный Воля.

Ранее Ляйсан Утяшева отреагировала на слухи о третьей беременности. Ведущая "Танцев" на ТНТ высмеяла сплетни провокационным фото, дав поклонникам понять, что пополнения с их с Волей семье не планируется.

Анна АГАБАБОВА

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