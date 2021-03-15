Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Ксения Собчак известна своей любовью эпатировать и удивлять публику. В этот раз телеведущая опубликовала жуткое и "кровавое" фото, на котором предстала с "отрубленной" рукой.
Свежий снимок телеведущий наделал шума в Сети. На фото журналистка сидит на стуле, а рядом с ней в луже бутафорской крови лежит якобы отрубленная кисть. Рядом с ней стоит суровый мужчина, который держит в руках острый клинок.
Возможно, в правдивость этой фотографии можно было бы поверить, если бы не счастливая улыбка Ксении.
"Когда снимаешь документальный фильм – все должно быть документально",
– подписала жуткий снимок Собчак.
Судя по всему, такая выходка скандальной телеведущей не очень понравилась ее подписчикам, которые, мягко говоря, не поняли, к чему она вообще опубликовала это фото.
"Идиотизм! Так и тянет к вас к чему-то страшному", "Меня пугают такие документальные фильмы", "Отрезанная рука с улыбкой слабо вяжется", "По частям решил кромсать", "Прям испугалась", "Только Ксения Анатольевна может улыбаться, когда ей отрубают руку", "Крови мало, мало крови", "Жесть", "Несмешно",
– возмутились впечатлительные подписчики Собчак.
Впрочем, ценители подобных шуток все-таки нашлись, а кто-то и вовсе назвал фотографию "халтурой".
Ранее Ксения Собчак получила интимное предложение от незнакомца. Мужчина обещал заплатить телеведущей крупную сумму денег за вечер "с продолжением".
В ответ на попрание своих интересов на Украине Поднебесная решила вести бизнес на полуострове
Переговоры о поставках могут начаться в самое ближайшее время