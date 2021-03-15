Поклонники не оценили чувство юмора телеведущей

Ксения Собчак известна своей любовью эпатировать и удивлять публику. В этот раз телеведущая опубликовала жуткое и "кровавое" фото, на котором предстала с "отрубленной" рукой.

Свежий снимок телеведущий наделал шума в Сети. На фото журналистка сидит на стуле, а рядом с ней в луже бутафорской крови лежит якобы отрубленная кисть. Рядом с ней стоит суровый мужчина, который держит в руках острый клинок.

Возможно, в правдивость этой фотографии можно было бы поверить, если бы не счастливая улыбка Ксении.

"Когда снимаешь документальный фильм – все должно быть документально",

– подписала жуткий снимок Собчак.

Судя по всему, такая выходка скандальной телеведущей не очень понравилась ее подписчикам, которые, мягко говоря, не поняли, к чему она вообще опубликовала это фото.

"Идиотизм! Так и тянет к вас к чему-то страшному", "Меня пугают такие документальные фильмы", "Отрезанная рука с улыбкой слабо вяжется", "По частям решил кромсать", "Прям испугалась", "Только Ксения Анатольевна может улыбаться, когда ей отрубают руку", "Крови мало, мало крови", "Жесть", "Несмешно",

– возмутились впечатлительные подписчики Собчак.

Впрочем, ценители подобных шуток все-таки нашлись, а кто-то и вовсе назвал фотографию "халтурой".

Ранее Ксения Собчак получила интимное предложение от незнакомца. Мужчина обещал заплатить телеведущей крупную сумму денег за вечер "с продолжением".