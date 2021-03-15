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Никита Михалков поделился своим
мнением по поводу ситуации, сложившейся в американской киноиндустрии. Режиссер
указал на то, что за последние годы проведение престижной церемонии "Оскар"
изменилось до неузнаваемости. Теперь, чтобы заполучить заветную статуэтку нужно,
чтобы в фильме присутствовали различного рода меньшинства. Не выполнив это
новомодное требование критиков, попасть на американский кино-Олимп уже
невозможно.
Между тем, Михалков все же желает брату Андрею Кончаловскому удачи в борьбе за статуэтку. Хотя и весьма скептически оценивает его шансы, так как в фильме "Дорогие товарищи!" специфические требования американцев не учтены. Напомним, именно эту киноленту отправили в национальный оскаровский комитет в качестве претендента на премию от России.
"Там нет ни цветных, ни однополых, так что, не знаю..." – поделился мэтр своим неутешительным прогнозом о возможной победе Кончаловского на конкурсе.
Знаменитый российский режиссер с печалью отметил, что сегодня на "Оскаре" не занимаются обсуждением талантливых художественных произведений, а лишь ревностно отслеживают выполнение специфических рекомендаций Голливуда и США. Своим мнением Михалков поделился с журналистами издания "Собеседник".
К слову, дела у самого Никиты Сергеевича пошли в гору. Недавно стало известно, что его шоу "Бесогон" вернулось в эфир после скандала.
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