Российский режиссер осуждает подходы иностранных оценщиков фильмов

Никита Михалков поделился своим мнением по поводу ситуации, сложившейся в американской киноиндустрии. Режиссер указал на то, что за последние годы проведение престижной церемонии "Оскар" изменилось до неузнаваемости. Теперь, чтобы заполучить заветную статуэтку нужно, чтобы в фильме присутствовали различного рода меньшинства. Не выполнив это новомодное требование критиков, попасть на американский кино-Олимп уже невозможно.



Между тем, Михалков все же желает брату Андрею Кончаловскому удачи в борьбе за статуэтку. Хотя и весьма скептически оценивает его шансы, так как в фильме "Дорогие товарищи!" специфические требования американцев не учтены. Напомним, именно эту киноленту отправили в национальный оскаровский комитет в качестве претендента на премию от России.

"Там нет ни цветных, ни однополых, так что, не знаю..." – поделился мэтр своим неутешительным прогнозом о возможной победе Кончаловского на конкурсе.

Знаменитый российский режиссер с печалью отметил, что сегодня на "Оскаре" не занимаются обсуждением талантливых художественных произведений, а лишь ревностно отслеживают выполнение специфических рекомендаций Голливуда и США. Своим мнением Михалков поделился с журналистами издания "Собеседник".

К слову, дела у самого Никиты Сергеевича пошли в гору. Недавно стало известно, что его шоу "Бесогон" вернулось в эфир после скандала.