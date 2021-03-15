Супруг артистки рассказал приятелю, как уложил травмированную артистку в кровать и поил ее спиртным

Прошло уже больше шести месяцев после внезапной кончины Валентины Легкоступовой, но до сих пор до конца не ясно, что стало причиной смерти артистки. Тем временем постоянно всплывают новые подробности последних дней ее жизни. Некоторые детали стали известны из рассказа друга мужа исполнительницы хита "Ягода-малина".

Мужчина сообщил, что Юрий Фирсов попросил его о встрече, когда певица была еще жива. И он не отказал.

По словам друга и коллеги по ремеслу, в тот день он едва узнал яхтсмена: тот весь дергался, руки тряслись. Супруг певицы либо так сильно волновался, либо был нетрезв, отметил приятель.

Вначале Фирсов стал жаловаться на сына известной жены, обзывал молодого человека. Затем друг поинтересовался состоянием самой Легкоступовой.

Муж певицы рассказал, как она упала в ванной, после чего добавил, что артистка сильно ударилась головой, а он, пьяный, струсил. И, вместо того чтобы позвать на помощь, уложил жену на постель и начал поить. Из-за того, что Валентина была очень слаба Юрий насильно заливал ей пиво в рот, вспомнил друг, передает "КП".

После неожиданной смерти артистки Валентины Легкоступовой ее муж – яхтсмен Юрий Фирсов – часто появлялся в студиях телепрограмм и пытался доказать, что не причастен к трагедии. Однажды по дороге на такую передачу супруг исполнительницы хита "Ягода-малина" был настолько пьян, что оконфузился в такси.

