Михалков впервые высказался о возвращении "Бесогона" на ТВ

Михалков впервые высказался о возвращении "Бесогона" на ТВ
Никита Михалков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Ранее программу не выпускали в эфир из-за заявлений режиссера о чипировании

Никита Михалков прокомментировал новость о возвращении его авторской передачи "Бесогон" на телевидение. Программу, как и раньше, будут показывать по телеканалу "Россия-24".

Напомним, Бесогон сняли с эфира в прошлом году. Это произошло после того, как кинорежиссер сделал громкое заявление – мол, Билл Гейтс, который является основателем компании Microsoft, планирует чипировать людей под видом вакцинации от COVID-19.

Но по каким-то причинам руководство телеканала решило вернуть передачу. Примечательно, что Михалкову не предъявили никаких требований к содержанию, передает "Собеседник".

"Мы договорились, что никаких ограничений не будет и не будет списка неприкасаемых", – заявил Никита Сергеевич.

Сценарист признался, что ему удалось добиться взаимопонимания с представителями "России-24". Отсутствие каких-либо рамок Михалков считает "большой заслугой канала".

Кинорежиссер акцентировал внимание на том, что он никогда не пытался строить своей личной политики. Он поднимал только такие темы, которые волновали общественность.

Ранее Никита Сергеевич высказался на тему того, что в качестве претендента на "Оскар" от России представлена кинокартина "Дорогие товарищи!". По мнению Михалкова, работа Андрея Кончаловского вряд ли будет оценена по достоинству. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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