Девочка поддерживает теплые отношения с певцом

В 2015 году в семье Сергея Лазарева произошла трагедия – погиб родной брат певца по имени Павел. 15 марта ему бы исполнилось 43 года. Артист почтил память брата, опубликовав фото в сторис "Инстаграм".

Напомним, что у Павла осталась дочь Алина. Рассказываем, как сложилась жизнь племянницы исполнителя хита "В самое сердце".

Алина решила последовать примеру Сергея и податься в творчество. Несколько лет назад она успешно прошла отбор в группу "Непоседы". Девочка заявляла, что конкурс был честным, поскольку ни один из членов жюри не знал о ее родстве с артистом, передает "Вокруг ТВ".

Также племянница знаменитости стала моделью. 17-летняя Алина часто радует подписчиков яркими фотографиями. Кроме того, она окончила одну из теле– и радиошкол.

Что касается отношений с Лазаревым-младшим, то девочка часто общается со своим дядей. По словам красавицы, певец относится к ней очень тепло – как отец к родному ребенку. Сергей не только заботится о племяннице и радует ее подарками, но и помогает родственнице устроить будущее.

Напомним, брат артиста Павел в 2015 году попал в серьезное ДТП. Мужчину экстренно доставили в больницу. Около четырех дней врачи боролись за жизнь Лазарева-старшего, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Ранее Лера Кудрявцева накинулась на Сергея Лазарева из-за того, что он не знал о ее травме.