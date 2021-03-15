Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
В 2015 году в семье Сергея Лазарева произошла трагедия – погиб родной брат певца по имени Павел. 15 марта ему бы исполнилось 43 года. Артист почтил память брата, опубликовав фото в сторис "Инстаграм".
Напомним, что у Павла осталась дочь Алина. Рассказываем, как сложилась жизнь племянницы исполнителя хита "В самое сердце".
Алина решила последовать примеру Сергея и податься в творчество. Несколько лет назад она успешно прошла отбор в группу "Непоседы". Девочка заявляла, что конкурс был честным, поскольку ни один из членов жюри не знал о ее родстве с артистом, передает "Вокруг ТВ".
Также племянница знаменитости стала моделью. 17-летняя Алина часто радует подписчиков яркими фотографиями. Кроме того, она окончила одну из теле– и радиошкол.
Что касается отношений с Лазаревым-младшим, то девочка часто общается со своим дядей. По словам красавицы, певец относится к ней очень тепло – как отец к родному ребенку. Сергей не только заботится о племяннице и радует ее подарками, но и помогает родственнице устроить будущее.
Напомним, брат артиста Павел в 2015 году попал в серьезное ДТП. Мужчину экстренно доставили в больницу. Около четырех дней врачи боролись за жизнь Лазарева-старшего, но, к сожалению, спасти его не удалось.
Ранее Лера Кудрявцева накинулась на Сергея Лазарева из-за того, что он не знал о ее травме.
Полуостров боялся оказаться оторванным от России
Переговоры о поставках могут начаться в самое ближайшее время