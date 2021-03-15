Сын принцессы Дианы мог пожалеть об этом браке

Сводная сестра Меган Маркл Саманта Грант заявила о том, что в скором времени браку герцогини Сассекской и принца Гарри придет конец. По словам женщины, причина кроется в скандальном интервью, которое некоторое время назад пара дала Опре Уинфри.

Примечательно, что Грант уже несколько лет не виделась с Маркл. Также она лично не знакома с избранником знаменитой родственницы. Однако эти факты не останавливают Саманту перед распространением громких заявлений.

"Я вижу, что это закончится разводом, если они не начнут консультироваться и не согласятся работать над тем, чтобы извиниться перед всеми, кому они нанесли ущерб", – отметила женщина.

Сводная сестра супруги принца Гарри считает, что она повела себя неправильно, объвинив королевскую семью в травле и расизме.

Саманта добавила – сын покойной принцессы Дианы скорее всего догадывается, что его благоверная лжет. Поэтому вполне вероятно, что он начал жалеть о браке с Меган, передает издание TMZ.

Кстати, в начале этого года Саманта выпустила книгу под названием "Дневник нахальной принцессы", которую она посвятила Маркл. Грант откровенно рассказала о своей сводной сестре, раскрыв ее настоящую сущность.

Ранее стало известно о том, что Дональд Трамп побоялся в открытую критиковать герцогиню Сассекскую.