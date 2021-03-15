Что спасет Маркл от развода с принцем Гарри: мнение сестры

Что спасет Маркл от развода с принцем Гарри: мнение сестры
Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Сын принцессы Дианы мог пожалеть об этом браке

Сводная сестра Меган Маркл Саманта Грант заявила о том, что в скором времени браку герцогини Сассекской и принца Гарри придет конец. По словам женщины, причина кроется в скандальном интервью, которое некоторое время назад пара дала Опре Уинфри.

Примечательно, что Грант уже несколько лет не виделась с Маркл. Также она лично не знакома с избранником знаменитой родственницы. Однако эти факты не останавливают Саманту перед распространением громких заявлений.

"Я вижу, что это закончится разводом, если они не начнут консультироваться и не согласятся работать над тем, чтобы извиниться перед всеми, кому они нанесли ущерб", – отметила женщина.

Сводная сестра супруги принца Гарри считает, что она повела себя неправильно, объвинив королевскую семью в травле и расизме.

Саманта добавила – сын покойной принцессы Дианы скорее всего догадывается, что его благоверная лжет. Поэтому вполне вероятно, что он начал жалеть о браке с Меган, передает издание TMZ.

Кстати, в начале этого года Саманта выпустила книгу под названием "Дневник нахальной принцессы", которую она посвятила Маркл. Грант откровенно рассказала о своей сводной сестре, раскрыв ее настоящую сущность.

Ранее стало известно о том, что Дональд Трамп побоялся в открытую критиковать герцогиню Сассекскую. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Почему крымчане были за СССР: политолог назвал причину

Полуостров боялся оказаться оторванным от России

Украинцы высмеяли подражающего Путину Зеленского

Гаранту Незалежной посоветовали сесть на пони, а не пытаться оседлать коня, как российский лидер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей