В начале карьеры актер часто снимался в "плохих фильмах"

Последние несколько лет Алексея Панина обсуждают не потому, что за свою карьеру актер успел сняться в более чем 100 фильмах. Напротив, все чаще артиста упоминают в негативном контексте, ведь интернет-пользователям звезда киноленты "Жмурки" запомнится, как мужчина, интимные ролики которого гуляли по всей Сети. Но, как оказалось, Панин этого вовсе не стыдится, поскольку, по словам актера, в его биографии есть более неприятные факты.

Актер подчеркнул, что не корит себя за съемку интимных видео. Мол, такова его природа, таким он родился, поэтому ничего плохого в этом нет. Более того, это приносит ему и его новоиспеченной супруге удовольствие. А вот о съемах в дешевых украинских сериалах Панин вспоминает с неохотой.

Когда Алексей только начинал сниматься, он брался за любую работу, о чем теперь жалеет. Снимался, кстати, не только из-за денег, а потому, что было желание трудиться и развиваться.

"Были картины прям у серьезных режиссеров, таких как Балаян, Александр Наумович Митта. И тут же абсолютно дешевые сериалы в Киеве, "мыло" по 250 серий. Были спектакли с Владимиром Абрамовичем Этушем, с Ириной Ивановной Алферовой. И тут же я умудрялся вляпаться в какую-то дешевую украинскую антрепризу",

– посетовал артист в программе "Культурный код" с Юрием Грымовым на Радио "Комсомольская правда".

В Испании, кстати, актер пока себе работу не нашел, поэтому часто прилетает в Россию, чтобы сняться в ток-шоу или кино.

Ранее актер заявил, что с радостью готов отказаться от российского гражданства.