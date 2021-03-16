Продвигать услуги коммерческих структур оказалось весьма выгодным делом

Знаменитый актер театра и кино Сергей Гармаш намного чаще попадается на глаза россиянам не в художественных фильмах или на театральной сцене, а в рекламных роликах. Недавно стало известно, что за три года сотрудничества с коммерческим банком артист пополнил свои счета на целых 97 миллионов рублей.



Стоит отметить, что эта сумма не идет ни в какое сравнение с совокупным гонораром Гармаша за участие в съемках кинолент или театральных представлениях.

Руководство коммерческой организации сделало ставку на располагающий и запоминающийся образ Сергея – с ним был заключен контракт на несколько фотосессий и видеосъемок. При этом вклад артиста в процветание банковской структуры ценился весьма весомо. За одну фотосессию знаменитости платили 1,2 миллиона рублей. Видеоряд с рекламным текстом стоил значительно дороже – шесть миллионов рублей.

В совокупности, по подсчетам экспертов издания "Комсомольская правда", за три года Гармаш заработал на привлечении клиентов в кредитную организацию 97 миллионов рублей.

Отмечается, что ради таких заработков Гармашу приходилось работать по 12 часов в день – об этом организаторы сразу договорились с актером. Правда, часть времени уходила на макияж и прическу, также артисту предоставлялось два перерыва на обед.

К слову, недавно были раскрыты заработки известного телеведущего Владимира Соловьева. По некоторым данным, его ежегодный доход превышает 52 миллиона рублей. Впрочем, сам журналист поспешил опровергнуть такие сведения и назвал их "чушью".