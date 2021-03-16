Уехала из России: почему Старченкова из "КостяНики" пропала с экранов

Уехала из России: почему Старченкова из "КостяНики" пропала с экранов
Ольга Старченкова. Кадр из "Закон и порядок: Отдел оперативных расследований -3" (2008)/www.globallookpress.com
Актриса уверена, что свою главную роль она еще не сыграла

В 2006 году на большие экраны вышла кинолента "КостяНика. Время лета". Фильм тут же полюбился зрителям, да и кинокритики отзывались о картине положительно. Для исполнительницы роли Ники, Ольги Старченковой, съемки в фильме стали путевкой в мир большого кино, потому что до этого она играла, как правило, героинь второго плана. Однако в 2010 году актриса неожиданно перестала сниматься.

Оказалось, что причина "исчезновения" Старченковой очень проста – она стала мамой. Актриса не хотела обделять малыша вниманием, поэтому сделала выбор в пользу семьи.

"Возможно, я бы и вышла из декрета ради какой-нибудь очень яркой роли, но ничего подобного мне тогда не предлагали. Потом мы с мужем решили уехать в Израиль. Там у нас началась совершенно иная жизнь", 

поделилась Старченкова со StarHit.

Однако сейчас артистка намерена продолжать сниматься в кино и хочет, чтобы пандемия коронавируса поскорее закончилась. Она уверена, что ее лучшая роль еще не сыграна. Ольга бы очень хотела сыграть в биографическом романе масштабную личность, например, писательницу или художницу. 

Кстати, о съемках в "КостяНике" звезда вспоминает с теплом. Оказалось, что до сих пор Старченкова получает множество писем, в которых люди разных возрастов благодарят ее за работу. Актрису радует, что детский фильм про первую любовь нашел отклик в сердцах зрителей. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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