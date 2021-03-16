Актриса уверена, что свою главную роль она еще не сыграла

В 2006 году на большие экраны вышла кинолента "КостяНика. Время лета". Фильм тут же полюбился зрителям, да и кинокритики отзывались о картине положительно. Для исполнительницы роли Ники, Ольги Старченковой, съемки в фильме стали путевкой в мир большого кино, потому что до этого она играла, как правило, героинь второго плана. Однако в 2010 году актриса неожиданно перестала сниматься.

Оказалось, что причина "исчезновения" Старченковой очень проста – она стала мамой. Актриса не хотела обделять малыша вниманием, поэтому сделала выбор в пользу семьи.

"Возможно, я бы и вышла из декрета ради какой-нибудь очень яркой роли, но ничего подобного мне тогда не предлагали. Потом мы с мужем решили уехать в Израиль. Там у нас началась совершенно иная жизнь",

– поделилась Старченкова со StarHit.

Однако сейчас артистка намерена продолжать сниматься в кино и хочет, чтобы пандемия коронавируса поскорее закончилась. Она уверена, что ее лучшая роль еще не сыграна. Ольга бы очень хотела сыграть в биографическом романе масштабную личность, например, писательницу или художницу.

Кстати, о съемках в "КостяНике" звезда вспоминает с теплом. Оказалось, что до сих пор Старченкова получает множество писем, в которых люди разных возрастов благодарят ее за работу. Актрису радует, что детский фильм про первую любовь нашел отклик в сердцах зрителей.