Король российской эстрады угодил в очередной скандал

Филипп Киркоров известен своим буйным нравом. В этот раз поп-король устроил разборки с журналистами прямо на дне рождении своей подруги Кати Гусевой.

Всем давно известно, что прессу Киркоров, мягко говоря, недолюбливает. Артист не раз позволял себе резкие высказывания в адрес журналистов, а от корреспондентов с камерой его защищает охрана. Только в этот раз телохранители певца плохо справились со своей работой.

Подарив диджею подарки, Филипп Бедросович поспешил покинуть мероприятие. Когда король российской поп-эстрады зашел в лифт, вслед за ним успели заскочить несколько журналистов, которые тут же принялись задавать знаменитости вопросы, в частности, почему у него нет настроения.

Тут-то Киркоров взорвался, послав корреспондентов куда подальше. Похоже, гнев певца все-таки напугал охотников за сенсацией, поскольку больше с вопросами к артисту никто не лез, пишет "Собеседник".

К счастью для журналистов, двери лифта открылись, после чего Киркоров поспешил покинуть вечеринку.

Ранее Киркоров устроил скандал в эфире телеканала НТВ. После ссоры с другими членами жюри певец пригрозил, что уйдет из шоу "Маска", отметив, что его коллеги "злые". По слухам, съемки даются Филиппу Бедросовичу очень непросто, поэтому не исключено, что в следующем сезоне он не появится.