Киркоров снова сорвался на настойчивых журналистов

Киркоров снова сорвался на настойчивых журналистов
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Король российской эстрады угодил в очередной скандал

Филипп Киркоров известен своим буйным нравом. В этот раз поп-король устроил разборки с журналистами прямо на дне рождении своей подруги Кати Гусевой. 

Всем давно известно, что прессу Киркоров, мягко говоря, недолюбливает. Артист не раз позволял себе резкие высказывания в адрес журналистов, а от корреспондентов с камерой его защищает охрана. Только в этот раз телохранители певца плохо справились со своей работой. 

Подарив диджею подарки, Филипп Бедросович поспешил покинуть мероприятие. Когда король российской поп-эстрады зашел в лифт, вслед за ним успели заскочить несколько журналистов, которые тут же принялись задавать знаменитости вопросы, в частности, почему у него нет настроения. 

Тут-то Киркоров взорвался, послав корреспондентов куда подальше. Похоже, гнев певца все-таки напугал охотников за сенсацией, поскольку больше с вопросами к артисту никто не лез, пишет "Собеседник". 

К счастью для журналистов, двери лифта открылись, после чего Киркоров поспешил покинуть вечеринку. 

Ранее Киркоров устроил скандал в эфире телеканала НТВ. После ссоры с другими членами жюри певец пригрозил, что уйдет из шоу "Маска", отметив, что его коллеги "злые". По слухам, съемки даются Филиппу Бедросовичу очень непросто, поэтому не исключено, что в следующем сезоне он не появится. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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