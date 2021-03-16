Личная жизнь Григория Лепса: как живут его жена и дети

Григорий Лепс с женой и дочкой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Григорий Лепс с женой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Григорий Лепс с женой. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Григорий Лепс. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист уже 17 лет счастлив в браке с любимой женщиной

Знаменитый певец Григорий Лепс много лет радует многомиллионную армию своих фанатов творчеством и пронзительными музыкальными композициями. А вот о личной жизни знаменитости судачат редко: никаких громких скандалов, обвинений в изменах и публичных разборок.

Григорий Лепс. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Судя по всему, все дело в том, что семейная жизнь артиста сложилась счастливо – он уже более 17 лет женат на любимой женщине Анне Шаплыковой. Несмотря на сложный характер, Лепсу удалось через года пронести любовь к супруге.

Григорий Лепс с женой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Стоит отметить, что Григорий Викторович не относится к любителям обсуждать личную жизнь. Лишь недавно он приоткрыл завесу тайны над семейными отношениями. Артист признался, что очень благодарен дорогой супруге за помощь и поддержку. Женщина смогла принять Лепса таким, какой он есть, и не осуждает его за большую загруженность на работе.

Григорий Лепс с женой. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Григорий Викторович считает, что именно Анна стала залогом его семейного счастья. Женщина сохранила уют внутри семьи и создала настоящую отдушину для загруженного творчеством и эмоционально взрывного Лепса.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

При этом певец тоже старается радовать любимую женщину. Он делает ей комплименты и дарит приятные мелочи. Знаменитость любит баловать супругу фруктами – может принести пакет персиков или яблок, передает "Пятый канал".

Кстати, до того, как стать женой знаменитого артиста, Анна работала танцовщицей в балете Лаймы Вайкуле. Потом женщина решила полностью отдать себя семье. В союзе Анны и Григория родились трое детей. Старшей Еве уже 18 лет, средней дочери Николь исполнилось 13, также пара воспитывает десятилетнего сына Ивана. Еще у Григория Викторовича есть 35-летняя дочь Инга от первого брака. Девушка тоже решила связать свою судьбу с музыкой.

Григорий Лепс с женой и дочкой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Лепс признался, что бывает дома достаточно редко. Большую часть года – порядка 200 дней – он отсутствует, активно занимаясь работой. Так что семейные заботы полностью лежать на плечах супруги. Григорий Викторович очень благодарен Анне за это и считает настоящим надежным тылом. 

Ольга ФЕДОРОВА

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