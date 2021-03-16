В объятиях Судзиловской: Буйнов показал кадры с вечеринки Аллы Крутой

В объятиях Судзиловской: Буйнов показал кадры с вечеринки Аллы Крутой
Александр Буйнов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист отлично провел время

После того, как пандемия коронавируса пошла на спад, звезды вновь начали устраивать шумные вечеринки по различным поводам. Алла Крутая, например, с размахом отметила день рождения, не забыв пригласить практически весь российский бомонд. Среди гостей был замечен Александр Буйнов, который рассказал, как прошло торжество. 

На своей странице в "Инстаграм" певец опубликовал серию снимков, на которых запечатлен в компании других звездных гостей. Артист счастливо улыбается и, судя по всему, отлично проводит время. 

"Отгуляли на Дне рождения Аллы Крутой. Было как всегда очень клево! Алла блистала весь вечер и мы не отставали. Будь счастлива, любим тебя!"

– подписал фотографии Буйнов. 

Среди других знаменитостей были замечены Валентин Юдашкин, актриса Олеся Судзиловская и другие. А Крутой же отметил, что на дне рождении царила атмосфера всеобщей дружбы и любви. 

В комментариях под публикацией поклонники поздравили виновницу торжества с праздником, а самого Буйнова завалили комплиментами. 

"Все красивые талантливые! Здоровья Вам и успехов!", "Хорошего настроения вам!", "Буйнов на всех тусовках ОЧАРОВАТЕЛЕН", "Роскошный мужчина среди роскошных женщин", "Поздравляю! Всего самого наилучшего и Всех земных благ", "Какое счастье иметь друзей, которые любят и уважают друг друга. Аллочка чудесная", – написали фолловеры Буйнова. 

Также народ в комментариях отметил, что в основном на фото блещет Олеся – в большинстве случаев артист запечатлен в ее объятих. Сам Буйнов объяснил это взаимной любовью друг к другу. 

"А вообще нам весело, комфортно вместе", – написал он. 

Официально артист женат, однако его супруги на снимках с вечеринки не было.

Ранее Александр Буйнов рассказал о перенесенной операции. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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