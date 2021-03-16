У женщины начались осложнения из-за болезни

Алиса Казьмина, бывшая жена Андрея Аршавина, госпитализировали. У женщины, которая недавно пережила состояние комы, диагностировали COVID-19. Об этом сообщила ее мать Наталья Сарычева.

На своей странице в соцсетях женщина рассказала подписчикам, что ее дочь перевели в другую больницу с инфекцией.

"Моя дочь уже в другой больнице, у нее COVID и пневмония с осложнением", – написала она.

Отвечая на комментарий женщина назвала "мразью" тех, кто подает на ее тяжело больную дочь в суд, даже не дав поправить здоровье.

Как долго бывшая жена Аршавина находится в больнице неизвестно. Последнюю публикацию в соцсетях она сделала еще 14 февраля, посвятив ее своим детям.

Напомним, Казьмина страдает от тяжелого аутоимунного заболевания, которое сильно сказалось на внешности женщины. Некоторое время назад она рассказывала своим подписчикам в "Инстаграм", что врачи дают неутешительные прогнозы по выздоровлению. По ее словам, на поиск хорошего специалиста и поправку у нее есть лишь пара месяцев, после чего не исключено, что болезнь обретет непоправимые последствия. Как последние события скажутся на ее здоровье – неизвестно.