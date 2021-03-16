После комы экс-жену Аршавина снова положили в больницу

После комы экс-жену Аршавина снова положили в больницу
Андрей Аршавин. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
У женщины начались осложнения из-за болезни

Алиса Казьмина, бывшая жена Андрея Аршавина, госпитализировали. У женщины, которая недавно пережила состояние комы, диагностировали COVID-19. Об этом сообщила ее мать Наталья Сарычева. 

На своей странице в соцсетях женщина рассказала подписчикам, что ее дочь перевели в другую больницу с инфекцией. 

"Моя дочь уже в другой больнице, у нее COVID и пневмония с осложнением", – написала она. 

Отвечая на комментарий женщина назвала "мразью" тех, кто подает на ее тяжело больную дочь в суд, даже не дав поправить здоровье. 

Как долго бывшая жена Аршавина находится в больнице неизвестно. Последнюю публикацию в соцсетях она сделала еще 14 февраля, посвятив ее своим детям. 

Напомним, Казьмина страдает от тяжелого аутоимунного заболевания, которое сильно сказалось на внешности женщины. Некоторое время назад она рассказывала своим подписчикам в "Инстаграм", что врачи дают неутешительные прогнозы по выздоровлению. По ее словам, на поиск хорошего специалиста и поправку у нее есть лишь пара месяцев, после чего не исключено, что болезнь обретет непоправимые последствия. Как последние события скажутся на ее здоровье – неизвестно. 

Роман ИГНАТОВ

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