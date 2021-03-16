Причины смерти неизвестны

15 марта умер Яфет Котто, актер камерунского королевского происхождения, известный своими ролями в фантастическом боевике "Чужой", франшизе о Джеймсе Бонде и телесериале "Убийство: жизнь на улице". О смерти сообщила жена актера на своей странице "Фэйсбуке".

"Он умер вчера вечером около 22:30 по филиппинскому времени. Это очень болезненный момент для меня сообщать об этом всем фанатам, друзьям и родным моего мужа", – написала вдова Тесси Синахон.

Причина смерти не была названа, но, по словам его агента Райана Голдхара, кончина Котто была "довольно внезапной".