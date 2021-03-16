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Умер актер из фильма "Чужой"

Причины смерти неизвестны

15 марта умер Яфет Котто, актер камерунского королевского происхождения, известный своими ролями в фантастическом боевике "Чужой", франшизе о Джеймсе Бонде и телесериале "Убийство: жизнь на улице". О смерти сообщила жена актера на своей странице "Фэйсбуке".

"Он умер вчера вечером около 22:30 по филиппинскому времени. Это очень болезненный момент для меня сообщать об этом всем фанатам, друзьям и родным моего мужа", – написала вдова Тесси Синахон.

Опубликовано Yaphet Kotto Понедельник, 15 марта 2021 г.

Причина смерти не была названа, но, по словам его агента Райана Голдхара, кончина Котто была "довольно внезапной".

Данил СИДОРЕНКО |

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