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Смерть молодой певицы Юлии
Началовой стала настоящим шоком для коллег артистки, ее близких и фанатов.
Сегодня прошло ровно два года с печального события. Подруга знаменитости Елена
Метлюк посвятила покойной звезде пронзительные строки.
"Часть моей души умерла… Мир перевернулся…" – признается близкая подруга Началовой.
Девушка до сих пор тяжело переживает утрату родного человека. По словам Елены, она больше никогда не станет прежней, так как Юлия играла огромную роль в жизни подруги. День смерти Началовой стал одним из самых страшных в судьбе Метлюк. Артистка была по-настоящему лучезарным человеком и озаряла жизни многих людей. Всем сердцем скорбят и многочисленные фанаты певицы.
"Вечная память Юлии!", "Мы все там обязательно встретимся!!! Юля была прекрасным человеком и прожила хоть и короткую, но красивую и счастливую жизнь!", "Пусть там ей будет хорошо...". "Навсегда в наших сердцах. Ее очень не хватает", – пишут растроганные пользователи Сети.
Напомним, Началовой не стало на 39-м году жизни. Последние дни знаменитость провела в больнице. Артистка обратилась к медикам из-за небольшой ранки на ноге. Однако именно она свела звезду в могилу, так как через рану началось заражение крови.
Ранее сообщалось, что народ массово проводит магические ритуалы на могиле Началовой. Фанаты верят, что так можно стать более обаятельным человеком.
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