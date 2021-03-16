"Мир перевернулся": подруга опубликовала редкое фото Началовой до смерти

"Мир перевернулся": подруга опубликовала редкое фото Началовой до смерти
Юлия Началова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка призналась, что до сих пор не может смириться с потерей

Смерть молодой певицы Юлии Началовой стала настоящим шоком для коллег артистки, ее близких и фанатов. Сегодня прошло ровно два года с печального события. Подруга знаменитости Елена Метлюк посвятила покойной звезде пронзительные строки.

"Часть моей души умерла… Мир перевернулся…" – признается близкая подруга Началовой.

Девушка до сих пор тяжело переживает утрату родного человека. По словам Елены, она больше никогда не станет прежней, так как Юлия играла огромную роль в жизни подруги. День смерти Началовой стал одним из самых страшных в судьбе Метлюк. Артистка была по-настоящему лучезарным человеком и озаряла жизни многих людей. Всем сердцем скорбят и многочисленные фанаты певицы.

"Вечная память Юлии!", "Мы все там обязательно встретимся!!! Юля была прекрасным человеком и прожила хоть и короткую, но красивую и счастливую жизнь!", "Пусть там ей будет хорошо...". "Навсегда в наших сердцах. Ее очень не хватает", – пишут растроганные пользователи Сети.

Напомним, Началовой не стало на 39-м году жизни. Последние дни знаменитость провела в больнице. Артистка обратилась к медикам из-за небольшой ранки на ноге. Однако именно она свела звезду в могилу, так как через рану началось заражение крови.

Ранее сообщалось, что народ массово проводит магические ритуалы на могиле Началовой. Фанаты верят, что так можно стать более обаятельным человеком.

Ольга ФЕДОРОВА

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