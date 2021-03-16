Рассмотрение жалобы состоится 22 апреля

Судебные тяжбы между Юлией Барановской и Андреем Аршавиным рискуют затянуться. Еще в конце прошлого года ведущая шоу "Мужское/Женское" заявила о намерении обжаловать решение суда, в котором указано, что спортсмен будет отдавать своим детям от знаменитости лишь 3/8 доходов. Однако, как выяснилось, дело в суде потеряли, поэтому сроки рассмотрения апелляции были нарушены.

Адвокат Аршавина рассказала, что жалоба Барановской была подана еще 21 декабря прошлого года, но когда Ирина Куликова приехала в суд, ей сказали, что дело случайно потеряли.

К счастью, заявление Барановской все-таки нашли и отправили в Мосгорсуд для рассмотрения. Для того, чтобы удостовериться, что никаких казусов больше не будет, адвокат футболиста лично контролировала весь процесс. В итоге жалоба будет рассмотрена 22 апреля.

По мнению правозащитницы, это нарушение сроков, пишет РИА ФАН. Куликова крайне недовольна этой ситуацией, поскольку решение суда об уменьшении алиментов Аршавина на детей от Барановской не вступит в силу до тех пор, пока апелляция не будет рассмотрена судом.

Напомним, что бывшая супруга спортсмена требует, чтобы Аршавин выплачивал наследникам 50% от своей зарплаты. Адвокаты Барановской уверены, что материальное положение футболиста позволяет это делать. Однако сам Аршавин заявил, что его финансовое положение изменилось, поэтому столь большие алименты он больше выплачивать не может.