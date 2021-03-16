Таинственная незнакомка обратилась к родным артистки

Знаменитая советская актриса Ирина Скобцева покинула этот мир осенью прошлого года. Мама Федора Бондарчука скончалась на 94-м году жизни. Однако некоторые считают, что смерть – процесс обратимый. Письмо с намеком на возможность воскреснуть оставили на могиле знаменитости.



Загадочное послание попалось на глаза посетителям Новодевичьего кладбища. В нем были приведены строки из Священного Писания, в которых говорится о том, что многие считают гибель завершением земного пути. Дальше существует только душа, но уже вне этого мира. Однако автор таинственного письма с такой установкой не согласна. В качестве подтверждения обратного она приводит такие строки из Библии:

"Умершего человека можно пробудить от смертного сна".

Под мистическим посланием автор оставила свое имя – Лариса. Женщина написала, что очень тронута переживаниями родных и близких покойной артистки. Лариса считает, что ее письмо может придать сил горюющим родственникам знаменитости, пишет издание "Дни.ру".

Напомним, Ирина Скобцева умерла в октябре 2020 года. Тогда же стало известно последнее желание артистки. Знаменитость планировала увековечить память героев Великой Отечественной войны. Она хотела, чтобы на обратной стороне памятника героям кинокартины "Они сражались за Родину" скульпторы сделали гравировку имен героев-кинематографистов, которые погибли в военный период.