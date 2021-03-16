"Что вы несете?": Миронову возмутили слухи о женитьбе сына

"Что вы несете?": Миронову возмутили слухи о женитьбе сына
Мария Миронова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса заступилась за наследника, семейное положение которого активно обсуждают в Сети

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что внук Андрея Миронова собрался жениться на своей избраннице Ксении, с которой уже много лет состоит в отношениях. Некоторые издания пожурили молодого человека за то, что свадьбу возлюбленные будут играть почти сразу после смерти Екатерины Градовой – бабушки Андрея. Реакция Марии Мироновой не заставила себя долго ждать. Возмущенная актриса тут же заступилась за своего наследника, заявив, что он уже давно женат. 

На странице звезды в "Инстраграм" появился пост, в котором она обратилась к СМИ. 

"Он женат давно! Что вы несете, пресса?"

– возмутилась Миронова. 

Напомним, что слухи о женитьбе появились после того, как Андрей и Ксения посетили выставку, посвященную народному артисту. Внук Миронова рассказал журналистам, что со своей избранницей он познакомился во время учебы в МГГУ. 

Ксения – из семьи врачей. Оказалось, что мама девушки всячески намекает возлюбленным, что уже хочет нянчиться с внуками. При этом роды теща Миронова планирует принимать сама, потому что уже много лет работает акушером-гинекологом. Однако Андрей и Ксения пока не спешат заводить детей, потому что думают, что это может отразиться на их карьере. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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