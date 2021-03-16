Тренера продолжают ассоциировать с бывшей супругой

Александр Жулин показал свежую фотографию своей любимой супруги Натальи Михайловой. Бдительные фанаты знаменитого тренера тут же обратили внимание на сходство фигуристки с бывшей женой Жулина Татьяной Навкой.



Успешная спортсменка Михайлова на 23 года младше своего возлюбленного. На новом кадре 34-летняя фигуристка позирует на фоне каменного здания. Девушка одета в строгую черную блузку. Легкий макияж и скромная улыбка подчеркивают естественную красоту знаменитости.

Под фотографией Жулин трогательно признался возлюбленной в своих чувствах. По всей видимости, Александр собирается в поездку, и уже начинает страдать от предстоящей разлуки с молодой женой.

"Еще не уехал, но уже скучаю..." - написал многократный призер Олимпиад.

Под снимком верные поклонники знаменитого спортсмена и его успешной ученицы, а ныне жены, рассыпались в комплиментах. Особо внимательные намекнули на сходство фигуристки с ее предшественницей на "посту" супруги тренера Татьяной Навкой.

"Чем-то она все же похожа на Навку", "Вы счастливый человек!", "Вот оно, счастье!", "Наташа очень красивая", "Милая девушка", "Вы созданы друг для друга, прекрасная пара!" – пишут растроганные комментаторы.

Напомним, Наталья и Александр поженились в 2011-м году. Пара воспитывает двух общих дочерей. До этого Жулин был в браке с Навкой. Недавно тренер рассказал, почему развелся с Татьяной.