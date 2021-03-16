Звездная наследница осваивает моделинг

Олег Газманов – не только востребованный артист, но и прекрасный семьянин. Он имеет двоих сыновей, Родиона и Филиппа, а также красавицу-дочь Марианну. Расскажем, чем занимается 17-летняя наследница певца.

Марианна обладает яркой внешностью и хорошей фигурой. Эти данные открыли перед девушкой двери в модельный бизнес. Она часто участвует в различных фотосессиях, впоследствии делясь с поклонниками профессиональными снимками.

Мать Марианны, Марина Муравьева, не стала препятствовать увлечениям наследницы. Наоборот, женщина строго следит за тем, чтобы дочь не вышла за рамки дозволенного. Примечательно, что родительница красавицы лично подбирает для нее проверенных стилистов и фотографов.

Однако моделинг – это не основное занятие дочери Газманова. На данный момент она учится в школе с театрально-музыкальным уклоном. Девушка осваивает не только общеобразовательные программы, но и хореографию, актерское мастерство и прочие творческие дисциплины. Так что вполне возможно, что в будущем Марианна станет артисткой.

Кстати, помимо всего прочего, девушка занимается танцами. Она посещает студию Аллы Духовой, где учится танцевать хип-хоп и брейк-данс.

Что касается взаимоотношений Марианны со звездным отцом, то она нередко показывает перед ним свой характер. Так, недавно наследница знаменитости отказалась делать семейное фото, чем не на шутку взбесила Олега Михайловича. Об этом сама красавица рассказала в эфире шоу "Звезды сошлись".

Напомним, мать Марианны – это вторая по счету жена Газманова. Супруги вступили в брак в 2003 году.

Ранее стало известно о том, что жена исполнителя хита "Морячка" захотела породниться с Ольгой Бузовой через своего пасынка.