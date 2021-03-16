"Многие считают, что я жду его": Барановская высказалась об Аршавине

"Многие считают, что я жду его": Барановская высказалась об Аршавине
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая старается не обращать внимания на сплетни

Юлия Барановская ответила на слухи о своем новом замужестве. Звезда передачи "Мужское/Женское" призналась – она давно привыкла к тому, что ей постоянно приписывают романы с различными представителями российского шоу-бизнеса.

Барановская отметила, что общественность склонна многое додумывать. Так, например, некоторые считают, что раз после расставания с Андреем Аршавиным телеведущая не показала нового избранника, то это говорит о ее легкомысленности. Другие же убеждены – знаменитость до сих пор не может прийти в себя после разрыва с футболистом.

"Многие всерьез считают, что Андрей сгрыз себе все локти, а другие уверены, что "идут годы", а я сижу и жду его", – высказалась Юлия.

Она добавила, что под каждой ее публикацией в "Инстаграм" подписчики упоминают Аршавина. Телезвезда пошутила – как только люди перестанут писать про спортсмена, она на радостях выпьет бокал шампанского, передает издание "7 дней".

Барановская заявила, что как только она соберется замуж, то обязательно лично сообщит радостную новость публике. Но для этого должно соблюдаться одно условие – 100% уверенность в партнере.

Ранее стало известно о том, что в суде потеряли заявление телеведущей на алименты бывшего супруга. Позже документ нашли, поэтому жалоба будет рассмотрена ближе к концу апреля. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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