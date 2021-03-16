Певица предстала в смелом образе

На личной инстаграм-странице Ани Лорак опубликовала свежий снимок. Фотография, сделанная в ванной комнате, порадовала многочисленных поклонников певицы.

В кадре Лорак сидит на краю шикарной белоснежной ванны. В глаза сразу же бросаются сделанные под золото душ и прочие элементы конструкции. Сама артистка позирует в светлой атласной рубашке, белом лифчике и откровенном, черном кружевном топе. Исполнительница хита "Новый бывший" расстегнула несколько пуговиц и оголила плечо, что добавило образу сексуальности.

"Стань счастливей, слышишь, но не любой ценой, если третий лишний…" – подписала она снимок словами из своей новой песни "Наполовину".

Поклонники Ани завалили ее комплиментами. Они не перестают восхищаться красотой и изящностью любимицы.

"Шикарная, такая чувственная", "Какая красивая", "Дива! Вы единственная и неповторимая", "Богиня", "Супер-секси", "Потрясающая женщина", - прокомментировали пользователи Сети.

Некоторые поделились своим мнением о новой композиции знаменитости. Всем пришлась по вкусу работа Лорак, которую назвали будущим хитом.

Ранее Ани поздравила россиянок с Международным женским днем, опубликовав смелое фото в бикини. Певица в очередной раз продемонстрировала шикарную фигуру и произвела настоящий фурор.