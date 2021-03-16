Бузова заинтриговала кадром из клиники

Бузова заинтриговала кадром из клиники
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица намекнула на беременность, решили в Сети

Ольга Бузова, которой недавно исполнилось 35 лет, делится мельчайшими подробностями своей жизни с поклонниками в "Инстаграм". Так, телеведущая выложила "сториз" из, по всей вероятности, роскошной частной медицинской клиники. На одном из видео запечатлена дверь гинеколога.

В инстаграм-историях звезда призналась, что решила заняться своим здоровьем. Однако Сеть смутило то, что на кадр Бузова прикрепила "стикер" в виде новорожденного малыша в сердечке, а также смайлик в виде "молящихся рук". Телеграм-канал "НеМалахов" отметил, что видео артистки заинтриговало. СМИ же и вовсе предположили, что Бузова намекнула на беременность. Об этом, например, написало издание URA.RU. 

В начале марта Бузова опубликовала "вайн" на тему семейных отношений. В ролике героиня певицы сообщает своему "возлюбленному" о том, что не может иметь детей. Тогда комментаторы предположили, что видео вышло таким хорошим, потому что с такой же ситуацией могла столкнуться сама звезда. Бузова же отметила, что просто пропустила через себя нужные эмоции. 

Телеведущая несколько лет назад говорила о том, что если к 35 годам не станет мамой, то усыновит ребенка. Отказалась ли она от этой мысли, неизвестно.

Скриншот instagram.com/buzova86

В начале года после свадьбы на Мальдивах, которая, впрочем, не имеет никакой силы, Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном. Знаменитость обвинила экс-возлюбленного в насилии. Дава практически не комментировал нелестные слова бывшей девушки о себе. За него это сделала мама, которая не раз прошлась по несостоявшейся невестке. 

Полина ИВАНОВА

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