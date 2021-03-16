Девушка предоставила справку из стационара

17 марта должен был быть положен конец скандалу, разразившемуся вокруг наследства покойного Олега Яковлева. Приставы намеревались выселить из московской квартиры любовницу певца Александру Куцевол, которая незаконно присвоила себе жилплощадь. Однако неожиданно стало известно о госпитализации девушки.

Напомним, Куцевол проживает в апартаментах, находящихся на Дербеневской набережной. Якобы чтобы оставить себе недвижимость Яковлева и отбиться от его наследников, Александра даже подделала справку о браке с артистом. Однако спустя некоторое время обман вскрылся, и ее настоятельно попросили освободить квартиру.

Любовница солиста группы "Иванушки International" не захотела сдаваться без боя. На этот раз она предоставила справку, подтверждающую ее пребывание в психиатрической лечебнице, пишет "СтарХит".

"Куцевол делает все, чтобы оттянуть момент, когда ей все-таки придется покинуть жилплощадь", – заявил актер Алексей Шаранин.

Артист, являющийся по совместительству приятелем Романа Радова – настоящего наследника имущества Яковлева, отметил, что Александра несколько лет назад уже лежала в психушке. Туда девушка попала после того, как узнала, что ее нет в завещании погибшего возлюбленного.

Вскрылись еще одни любопытные подробности. По словам Шаранина, 24 марта Куцевол должна предстать перед судом по делу о незаконном обогащении. То есть она перешла дорогу не только близким певца.

Ранее Григорьев-Апполонов раскрыл обман с наследством Олега Яковлева.