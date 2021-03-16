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Вчера на премьеру одного из фильмов, состоявшуюся в Москве, пришли видные представители отечественного шоу-бизнеса. Среди них оказался Алексей Серебряков, несколько лет назад покинувший Россию и переехавший в Канаду. Актер высказался по поводу своего возвращения на Родину.
Звезда кинокартины "Левиафан" заявил, что сейчас он живет в России. Серебряков добавил – ему пришлось некоторое время провести в Канаде из-за наследников, передает Super.ru
"Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить", – объяснил Алексей.
Однако артист не стал раскрывать настоящих причин своего возвращения. Он лишь отметил, что не собирается сравнивать качество жизни в двух странах. Это, по словам знаменитости, как минимум глупо.
Напомним, в 2018 году Алексей стал героем интервью Юрия Дудя. В разговоре с известным журналистом актер крайне нелестно отозвался о России. Тогда он назвал наглость и хамство основными составляющими национальной идеи нашей страны. После этого в адрес Серебрякова полетело большое количество упреков и осуждений. Его назвали предателем и русофобом.
Ранее Дмитрий Певцов встретился с Серебряковым, с которым дружит уже долгие годы. Приятели посетили благотворительный аукцион, нацеленный на сбор средств для детей с тяжелыми заболеваниями.
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