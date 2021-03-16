Отрекшийся от России Серебряков прокомментировал свое возвращение

Отрекшийся от России Серебряков прокомментировал свое возвращение
Алексей Серебряков. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер заявил, что его не так поняли

Вчера на премьеру одного из фильмов, состоявшуюся в Москве, пришли видные представители отечественного шоу-бизнеса. Среди них оказался Алексей Серебряков, несколько лет назад покинувший Россию и переехавший в Канаду. Актер высказался по поводу своего возвращения на Родину.

Звезда кинокартины "Левиафан" заявил, что сейчас он живет в России. Серебряков добавил – ему пришлось некоторое время провести в Канаде из-за наследников, передает Super.ru

"Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить", – объяснил Алексей.

Однако артист не стал раскрывать настоящих причин своего возвращения. Он лишь отметил, что не собирается сравнивать качество жизни в двух странах. Это, по словам знаменитости, как минимум глупо.

Напомним, в 2018 году Алексей стал героем интервью Юрия Дудя. В разговоре с известным журналистом актер крайне нелестно отозвался о России. Тогда он назвал наглость и хамство основными составляющими национальной идеи нашей страны. После этого в адрес Серебрякова полетело большое количество упреков и осуждений. Его назвали предателем и русофобом.

Ранее Дмитрий Певцов встретился с Серебряковым, с которым дружит уже долгие годы. Приятели посетили благотворительный аукцион, нацеленный на сбор средств для детей с тяжелыми заболеваниями. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость167679
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Гость165505
Бывал в Канаде, там русских не любят, вот и его тоже там никто не принял, там не платят миллион за час эфира на телеведении, не говоря о деньги за прокат фильма, а значит там он стал нищим.
Больше всего русских не любят в России.
Гость 911
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За 2 года много чего изменилось и в России , и в мире. Есть над чем задуматься. Это у него переходный возраст и творческий кризис. А в целом неплохой актёр , а как человек , не нам о нём судить.Если покопаться у каждого свои скелеты в шкафу найдутся.
предатель
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предатель
Гость165505
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Бывал в Канаде, там русских не любят, вот и его тоже там никто не принял, там не платят миллион за час эфира на телеведении, не говоря о деньги за прокат фильма, а значит там он стал нищим.
Гость2
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А что, Лермонтов тоже русофоб ?
"Прощай немытая Россия страна рабов ......
По сути ничего не изменилось.
Гость167706
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Лицемер, лучше бы там остался, воздух бы здесь чище был!
гость
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Переобулся актер.
крым наш
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прям детям собирают!своим!
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